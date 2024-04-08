Сын Мадонны поразил талант художника — что нарисовал парень.

Сын Мадонны Рокко. Фото: instagram.com/maisonrhed/

Сын Мадонны и Гая Ричи, 23-летний Рокко, написал портрет своих родителей и в начале года выставил его в галерее Maison Rhed, соучредителем которой он является. Мадонна и Гай Ричи развелись в 2008 году.

Результатом своего труда молодой человек поделился в социальной сети.

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О том, что Рокко решил стать художником и взял псевдоним Rhed, стало известно в конце 2021 года. Раньше он пробовал себя в модельном бизнесе, но дальше временного эксперимента дело не пошло. Его картины продаются за десятки тысяч долларов.

"Мама и папа", — подписал он публикацию, отметив, что портрет выполнен маслом на холсте.

В прошлом Рокко имел сложные отношения с матерью. Он неоднократно заявлял, что хочет жить с отцом, но Мадонна сопротивлялась этому и боролась за опеку над сыном. Примирились стороны в 2017 году.

В последнее время Рокко достаточно тепло отзывается в печати об обоих родителях. Недавно в интервью Vogue Hong Kong он сказал, что благодарен и отцу, и матери за то, что ему представилась возможность расти в артистической среде: "Конечно, мне очень помогло то, что я рос в доме, где все были страстно увлечены искусством и культурой".

Напомним, Мадонна повеселилась вместе с обладателем Оскара. А Мадонна рассказала, что первое сказала после четырехдневной комы.