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Мадонна похизувалась відвертим фото дорослої доньки у панчохах

29 січня 2024 10:40
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Мадонна похизувалась відвертим фото дорослої доньки у панчохах
Донька Мадонни Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочка Мадонни Лурдес Леоне знялася для обкладинки журналу Perfect. Для фотосесії Лурдес позувала у світлому корсеті та підв'язках для панчох.

Фото у соціальній мережі поділилася сама Лурдес, а пізніше її горда мама.

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Пікатне фото Лурдес Леоне

Для видання Лурдес Леон поспілкувалася зі своєю гарною знайомою Джулією Фокс і в інтерв'ю їй розповіла про початок свого творчого шляху: Лурдес робить кар'єру співачки під псевдонімом Lalohol. Весною вона візьме участь у двох фестивалях.

 

Донька Мадонни Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon/
Донька Мадонни Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon/

"Для мене це був момент, коли я дуже пишалася собою. Відтоді я просто впевнена, що роблю правильно", — сказала Лурдес.

Мадонна поділилася фотографією у своєму інстаграмі і похвалила дочку: "Моя дитина ідеальна".

На обкладинці також з'явилася дочка американської актриси та телеведучої Лізи Рінни Амелія Грей, яка позувала у червоній спідній білизні. Тема нового випуску — дім.

 

Музичну кар'єру Лурдес розпочала кілька років тому, а у серпні 2022 року зірка випустила дебютний кліп на сингл Lock & Key. Вона часто каже, що надихається творчістю своєї матері, а нещодавно навіть повторила знаменитий кліп Мадонни 1998 Frozen, який вийшов 25 років тому. Як і її мати, Лурдес часто з'являється у відвертих та екстравагантних образах.

Нагадаємо, довгокоса наречена Роналду прикрасила обкладинку Vogue.

Раніше Хлої Кардаш'ян у крихітному бікіні влаштувала фотосесію у снігах.

Мадонна
Лурдес Леон
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