Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Син Мадонни вразив талантом художника — що намалював хлопець arrow

Син Мадонни вразив талантом художника — що намалював хлопець

8 квітня 2024 07:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Син Мадонни вразив талантом художника — що намалював хлопець
Син Мадонни Рокко. Фото: instagram.com/maisonrhed/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Син Мадонни та Гая Річі, 23-річний Рокко, написав портрет своїх батьків і на початку року виставив його у галереї Maison Rhed, співзасновником якої він є. Мадонна та Гай Річі розлучилися у 2008 році.

Результатом своєї праці молодик поділився у соціальній мережі.

Читайте також:

Син Мадонни намалював зіркових батьків

Про те, що Рокко вирішив стати художником та взяв псевдонім Rhed, стало відомо наприкінці 2021 року. Раніше він пробував себе у модельному бізнесі, але далі за тимчасовий експеримент справа не пішла. Його картини продаються за десятки тисяч доларів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RHED (@maisonrhed)

"Мама та тато", — підписав він публікацію, зазначивши, що портрет виконаний олією на полотні.

У минулому Рокко мав складні стосунки з матір'ю. Він неодноразово заявляв, що хоче жити з батьком, але Мадонна чинила опір цьому і боролася за опіку над сином. До примирення сторони дійшли 2017 року.

Останнім часом Рокко досить тепло відгукується в пресі про обох батьків. Нещодавно в інтерв'ю Vogue Hong Kong він сказав, що вдячний і батькові, і матері за те, що йому випала можливість рости в артистичному середовищі: "Звичайно, мені дуже допомогло те, що я ріс у будинку, де всі були страстно захоплені мистецтвом і культурою".

Нагадаємо, Мадонна повеселилася разом з володарем Оскара. А Мадонна розповіла, що перше сказала після чотириденної коми.

Мадонна
Рокко Річі
Гай Річі
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку