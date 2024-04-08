Син Мадонни вразив талантом художника — що намалював хлопець

Син Мадонни Рокко. Фото: instagram.com/maisonrhed/

Син Мадонни та Гая Річі, 23-річний Рокко, написав портрет своїх батьків і на початку року виставив його у галереї Maison Rhed, співзасновником якої він є. Мадонна та Гай Річі розлучилися у 2008 році.

Результатом своєї праці молодик поділився у соціальній мережі.

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Про те, що Рокко вирішив стати художником та взяв псевдонім Rhed, стало відомо наприкінці 2021 року. Раніше він пробував себе у модельному бізнесі, але далі за тимчасовий експеримент справа не пішла. Його картини продаються за десятки тисяч доларів.

"Мама та тато", — підписав він публікацію, зазначивши, що портрет виконаний олією на полотні.

У минулому Рокко мав складні стосунки з матір'ю. Він неодноразово заявляв, що хоче жити з батьком, але Мадонна чинила опір цьому і боролася за опіку над сином. До примирення сторони дійшли 2017 року.

Останнім часом Рокко досить тепло відгукується в пресі про обох батьків. Нещодавно в інтерв'ю Vogue Hong Kong він сказав, що вдячний і батькові, і матері за те, що йому випала можливість рости в артистичному середовищі: "Звичайно, мені дуже допомогло те, що я ріс у будинку, де всі були страстно захоплені мистецтвом і культурою".

Нагадаємо, Мадонна повеселилася разом з володарем Оскара. А Мадонна розповіла, що перше сказала після чотириденної коми.