Сыновья Димы Монатика снялись в рекламе его книги

Дима Монатик с женой и сыновьями. Фото: instagram.com/irishamonatik

Сыновья Димы Монатика снялись вместе с папой в рекламном ролике его книги. В прошлом месяце певец выпустил первую книгу для детей.

Видеоролик показал на своей странице в Instagram.

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В рекламном ролике сыновья Димы Монатика – 8-летний Даниил и 6-летний Платон – с интересом заглядывают в "Книгу мрій". Это первая детская книга авторства Монатика, которая, по его словам, помогает развивать фантазию и понравилась его сыновьям.

Ребята одеты в стиле присущему их отцу — Даниил одет в джинсовый костюм и цветную шапку, а Платон в спортивный и яркий головной убор.

Сам певец одет почти точно так же.

Дима Монатик очень долго скрывал свою личную жизнь. Но когда в 2017 году все уже узнали о том, что певец женат и имеет детей, он все равно не показывал свою семью.

Только в последние несколько лет исполнитель публикует фото со своими детьми. Сначала он неохотно показывал их лица, а теперь даже приобщает малышей к своим проектам и, как видим, снимает в рекламных роликах.

Напомним, MONATIK представил украиноязычную версию хита Vitamin D.

Также мы писали, что Монатик представил свой клип, снятый в Одессе.