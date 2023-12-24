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Сыновья Димы Монатика снялись в рекламе его книги

24 декабря 2023 12:28
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Сыновья Димы Монатика снялись в рекламе его книги
Дима Монатик с женой и сыновьями. Фото: instagram.com/irishamonatik
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Сыновья Димы Монатика снялись вместе с папой в рекламном ролике его книги. В прошлом месяце певец выпустил первую книгу для детей.

Видеоролик показал на своей странице в Instagram.

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В рекламном ролике сыновья Димы Монатика – 8-летний Даниил и 6-летний Платон – с интересом заглядывают в "Книгу мрій". Это первая детская книга авторства Монатика, которая, по его словам, помогает развивать фантазию и понравилась его сыновьям.

Ребята одеты в стиле присущему их отцу — Даниил одет в джинсовый костюм и цветную шапку, а Платон в спортивный и яркий головной убор.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

Сам певец одет почти точно так же.

Дима Монатик очень долго скрывал свою личную жизнь. Но когда в 2017 году все уже узнали о том, что певец женат и имеет детей, он все равно не показывал свою семью.

 

Только в последние несколько лет исполнитель публикует фото со своими детьми. Сначала он неохотно показывал их лица, а теперь даже приобщает малышей к своим проектам и, как видим, снимает в рекламных роликах.

Напомним, MONATIK представил украиноязычную версию хита Vitamin D.

Также мы писали, что Монатик представил свой клип, снятый в Одессе.

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