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Сини Діми Монатіка знялися у рекламі його книги

24 грудня 2023 12:28
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Сини Діми Монатіка знялися у рекламі його книги
Діма Монатік з дружиною і синами. Фото: instagram.com/irishamonatik
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Сини Діми Монатіка знялися разом з татом у рекламному ролику його книги. минулого місяця співак випустив першу книгу для дітей.

Відеоролик показав на своїй сторінці в Instagram

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У рекламному ролику сини Діми Монатіка — 8-річний Данило та 6-річний Платон — з цікавістю заглядають у "Книгу мрій". Це перша дитяча книга авторства Монатіка, яка, за його словами, допомагає розвивати фантазію і сподобалася його синам.

Хлопці вдягнені у стилі притаманному їхньому батьку — Данило одягнутий у джинсовий костюм і кольорову шапку, а платон у спортивний і також яскравий головний убір. 

 

Сам співак з'являється вдягнутий так само. 

Діма Монатік дуже довго приховував своє особисте життя. Та коли у 2017-му всі вже дізналися про те, що співак одружений і має дітей, він все одно не показував свою родину.

 

Лише останні кілька років виконавець публікує фото зі своїми дітьми. Спочатку він неохоче показував їхні обличчя, а тепер навіть долучає малих до своїх проєктів і, як бачимо, знімає у рекламних роликах. 

Нагадаємо, MONATIK презентував україномовну версію хіта Vitamin D.

Також ми писали, що Монатік презентував свій кліп, знятий в Одесі.

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