Сини Діми Монатіка знялися у рекламі його книги

Діма Монатік з дружиною і синами. Фото: instagram.com/irishamonatik

Сини Діми Монатіка знялися разом з татом у рекламному ролику його книги. минулого місяця співак випустив першу книгу для дітей.

Відеоролик показав на своїй сторінці в Instagram.

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У рекламному ролику сини Діми Монатіка — 8-річний Данило та 6-річний Платон — з цікавістю заглядають у "Книгу мрій". Це перша дитяча книга авторства Монатіка, яка, за його словами, допомагає розвивати фантазію і сподобалася його синам.

Хлопці вдягнені у стилі притаманному їхньому батьку — Данило одягнутий у джинсовий костюм і кольорову шапку, а платон у спортивний і також яскравий головний убір.

Сам співак з'являється вдягнутий так само.

Діма Монатік дуже довго приховував своє особисте життя. Та коли у 2017-му всі вже дізналися про те, що співак одружений і має дітей, він все одно не показував свою родину.

Лише останні кілька років виконавець публікує фото зі своїми дітьми. Спочатку він неохоче показував їхні обличчя, а тепер навіть долучає малих до своїх проєктів і, як бачимо, знімає у рекламних роликах.

Нагадаємо, MONATIK презентував україномовну версію хіта Vitamin D.

Також ми писали, що Монатік презентував свій кліп, знятий в Одесі.