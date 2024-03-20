Скандальная художница Соня Морозюк призналась, откуда деньги на дорогую мастерскую и Porsche

Украинская художница Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитрия Гордона"

Украинская художница Соня Морозюк впервые рассказала, сколько имеет недвижимости и за чьи деньги она была куплена. Она уверяет, что ничего не брала у своего экс-жениха Романа Гринкевича, которого подозревают в хищении государственных средств.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

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Украинская художница Соня Морозюк, попавшая в скандал из-за своей помолвки с экс-женихом Романом Гринкевичем, наконец подробно рассказала о своих доходах.

Ее бывшего парня и его семью подозревают в хищении 1 миллиарда гривен из бюджета Минобороны. Девушку же медиа обвинили в их расходовании — вроде бы экс-жених за деньги военных исполнял ее прихоти.

Соня Морозюк пришла на интервью в новом образе — коротко подстриглась и эмоционально доказывала журналисту Дмитрию Гордону, что не брала денег у Гринкевичей. Она утверждает, что нет ничего такого для того, чтобы иметь люксовый автомобиль.

"У меня есть Porsche 2015 года. Машине 9 лет, это не новый автомобиль! Он не был приобретен в салоне. Да, это Porsche. Ну так получилось", — рассказала художница.

Также скандальная художница объяснила, что никогда не платила за баннерную рекламу на торговом центре "Гулливер" в Киеве. Она еще летом прошлого года заключила с ними договор и получила эту услугу бесплатно, хотя для других она стоит 1 миллион гривен.

"У меня лично никто из журналистов или из блоггеров, которые активно раздумывали ситуацию, не спрашивали: "Сколько ты заплатила Гулливеру?". Я бы ответила, что не платила Гулливеру. Потому что у нас есть документ — это меморандум о сотрудничестве, который был составлен 25 июля, о том, что у нас есть общие проекты и соответственно какие-то договоренности о возможности моей дальнейшей рекламы", — рассказала Соня.

Журналисты подозревали Морозюк и в неблагополучном приобретении мастерской в период, когда она была в отношениях с Гринкевичем. Ее стоимость предварительно оценивали в 25 тысяч долларов, но, по словам художницы, стоила она гораздо меньше.

"Я приобрела ее 27 ноября за 4,6 миллиона гривен — это далеко не 250 тысяч долларов. Часть денег я одолжила у своего папы. Так случилось, что я в инстаграмме рассказала, что хочу приобрести себе помещение под мастерскую и моя знакомая продавала свою галерею . Предложила мне и я согласилась , — добавила девушка.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: сундуков со страсов Романа Гринкевича

Еще одним обвинением в сторону художницы было приобретение двух квартир, впрочем, она уверяет, что имеет только одну. В других — она получила только долю. Все покупки были проведены за год и более до отношений с вероятным коррупционером.

"У меня есть моя квартира, которая была приобретена 2 июня 2022 года в Киеве. До знакомства с Романом Гринкевичем. Также у меня есть доля в квартире моего папы, купленной 2 августа 2022 года — это 15%. И еще у меня есть доля в квартире в Харькове, которая была куплена в 2010 году, когда разводились мои родители", — объяснила Морозюк.

Во время разговора художница также добавила документы, подтвердившие ее слова, однако раньше она рассказывала журналистам другое.

Сколько действительно стоит мастерская Сони Морозюк?

Журналисту Дмитрию Гордону Соня назвала цену — 4,6 миллиона гривен, что примерно 118 тысяч долларов. Такая цена указана и в документе, который она предоставила.

Документ о покупке мастерской Соней Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитрия Гордона"

Однако в интервью СТБ в декабре 2023 года Морозюк рассказывала, что цена мастерской была 250 тысяч долларов. Почему девушка тогда назвала такую цену — неизвестно.

Напомним, ДБР арестовало имущество художницы Сони Морозюк. Также мы рассказывали с кем она была замужем за отношения с Романом Гринкевичем.