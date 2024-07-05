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Скандальный выезд Ханумака в США — в Квартале 95 объяснили его работу в студии

5 июля 2024 18:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актер Руслан Ханумак не участвует в деятельности "Квартал 95" - в Студии дали официальный ответ
Украинский актер и шоумен Руслан Ханумак. Фото: instagram.com/hanumak
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский актер Руслан Ханумак недавно стал фигурантом громкого скандала. Несмотря на закрытые границы и всеобщую мобилизацию, актер прилетел в США, чтобы посетить своего сына. Новость быстро облетела украинские СМИ, в статьях которых актеру неоднократно приписывали авторство сценариев "Квартала 95". В Студии сделали официальное заявление по поводу участия Руслана Ханумака в ее деятельности.

Об этом отмечают в пресс-службе Студии.

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В пресс-службе отмечают, что Студия сотрудничала с Русланом Ханумаком до 2021 года на договорных отношениях. С этого периода актер не участвует в деятельности "Квартал 95".

"Относительно поступка Руслана Ханумака, новость о котором разлетелась по СМИ. Хотим отметить, что Руслан Ханумак никогда не был штатным работником Студии "Квартал 95". Студия ранее сотрудничала с Русланом как со сценаристом, режиссером и актером только на условиях договоров заказа. С 2021 года Студия "Квартал 95" не имеет с Русланом Ханумаком никаких гражданско-правовых и трудовых отношений", — говорится в сообщении.

Ханумак не работает в Квартал 95
Украинский актер и шоумен Руслан Ханумак не актер "Квартал 95". Фото: instagram.com/hanumak

В Студии добавили, что в настоящее время не корректно называть его звездой или актером "Квартал 95". В пресс-службе отмечают, что сейчас все актеры "Квартала" находятся в Украине.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Руслан Ханумак обратился к публике после выхода его скандальной песни. А также актер Иван Люленов объяснил, почему студия "Квартал 95" потеряла популярность.

США скандал работа Квартал 95 война в Украине Руслан Ханумак

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