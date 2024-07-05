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Скандальний виїзд Ханумака до США — у Кварталі 95 пояснили його роботу в студії

5 липня 2024 18:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актор Руслан Ханумак не бере участь у діяльності "Квартал 95" — у Студії дали офіційну відповідь
Український актор та шоумен Руслан Ханумак. Фото: instagram.com/hanumak
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український актор Руслан Ханумак нещодавно став фігурантом гучного скандалу. Незважаючи на закриті кордони та загальну мобілізацію, актор прилетів до США, щоб відвідати свого сина. Новина швидко облетіла українські ЗМІ, в статях яких, акторові неодноразово приписували авторство сценаріїв "Кварталу 95".У Студії зробили офіційну заяву щодо участі Руслана Ханумака у її діяльності.

Про це зазначають у пресслужбі Студії.

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Актор Руслан Ханумак не працює у "Кварталі 95"

У пресслужбі зазначають, що Студія співпрацювала із Русланом Ханумаком до 2021 року на договірних відносинах. З цього періоду часу актор не бере участь у діяльності ""Квартал 95".

"Щодо вчинку Руслана Ханумака, новина про якого розлетілася по ЗМІ. Хочемо зазначити, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником Студії "Квартал 95". Студія раніше співпрацювала з Русланом як зі сценаристом, режисером та актором тільки на умовах договорів замовлення. З 2021 року Студія "Квартал 95" не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин", — йдеться у повідомленні.

Ханумак не працює у Квартал 95
Український актор та шоумен Руслан Ханумак не є актором "Квартал 95". Фото: instagram.com/hanumak

У Студії додали, що на теперішній час не коректно називати його зіркою чи актором "Квартал 95". У пресслужбі зазначають, що нині всі актори "Кварталу" знаходяться в Україні.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Руслан Ханумак звернувся до публіки після виходу його скандальної пісні. А також актор Іван Люленов пояснив, чому студія "Квартал 95" втратила популярність. 

США скандал робота Квартал 95 війна в Україні Руслан Ханумак

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