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Виїзд Руслана Ханумака до США — актор після хейту виправдався перед українцями

5 липня 2024 11:15
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Актор Руслан Ханумак втік до США — як він зміг виїхати за кордон під час війни в Україні
Український актор Руслан Ханумак у власному шоу "Обітниця нареченої". Фото: скриншот з YouTube
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Відомий український актор Руслан Ханумак нещодавно виїхав до США до сина від колишньої дружини, через що отримав масу незадоволення з боку підписників. Цього разу музикант і шоумен вирішив пояснити, як йому вдалося виїхати з України під час повномасштабної війни.

Про це Руслан Ханумак розповів на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Руслан Ханумак про свій виїзд за кордон

Після нападу хейтерів стосовно того, що український актор зміг виїхати до іншої країни, поки на його Батьківщині триває повномасштабна війна, на його сторінці з’явився новий допис. У ньому Руслан вирішив пояснити, як йому вдалося виїхати до США під час вторгнення.

Руслан Ханумак
Руслан Ханумак у своєму шоу "Обітниця нареченої". Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, актору дозволили виїхати з країни офіційно, адже в нього є відстрочка через захворювання. Він пояснив, що не хотів раніше публічно про це казати і зараз дуже радий, що йому вдалося побачитися із сином, адже це поки єдиний вихід це зробити.

""Випустили" мене офіційно, оскільки законів я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов ВЛК і МСЕК. Не висвітлював ці речі, як відомі блогери, тільки тому, що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму. Ніколи не думав, що страшна хвороба з двох років у вигляді астми мені колись, хоч би як це звучало, "зіграє на руку" і дасть змогу побачитися з дитиною. Усі мої близькі, друзі, знайомі, колеги знають про постійний сальбутамол у моїй кишені і періодично астматичні напади", — пояснив Руслан Ханумак. 

Публікація зі сторінки Руслана Ханумака
Руслан Ханумак про свій виїзд за кордон. Фото: скриншот з Instagram

Руслан Ханумак у США

Днями автор студії "Квартал 95" Руслан Ханумак полетів до США, щоб побачитися зі своїм сином від колишньої дружини, блогерки Аліни Шаманської. На його сторінці з’явилися кадри, де можна побачити зворушливу сцену зустрічі тата і сина. Руслан заявив, що хоче, щоб його син ріс із татом, і натякнув, що тепер житиме в США.

Руслан Ханумак с Алиной Шаманской и сыном
Руслан Ханумак з Аліною Шаманською і сином. Фото: Instagram Аліни Шаманської

"Ніякий клімат та пальми, освіта та умови життя і навіть виховання та кохання Мами не замінять дитинство з батьком… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син зростатиме з татком. Ми знову разом", — написав у описі під відео Руслан Ханумак.

Публікація зі сторінки Руслана Ханумака
Зустріч Руслана Ханумака із сином у США. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Руслан Ханумак звернувся до публіки після виходу його скандальної пісні. 

Раніше ми розповідали про те, що актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв раптово скасував своє весілля. 

Також ми повідомляли про те, що актор Іван Люленов пояснив, чому студія "Квартал 95" втратила популярність. 

Квартал 95 шоу-бізнес українські зірки Руслан Ханумак

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