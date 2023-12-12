Каминская показала своего любимого, но без лица — фото

Певица Слава Каминская на Канарских островах. Фото: Instagram Славы Каминской

Известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась романтическим фото. Популярная артистка, которая сейчас находится за границей, показала себя вместе с любимым, лицо которого заклеила эмоджи.

Соответствующей фотографией Слава Каминская поделилась на своей странице в Instagram.

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Фото Славы Каминской с любимым

На официальной странице украинской исполнительницы появилась фотография, которую она сделала вместе со своим любимым. На фото известная артистка Украины Слава Каминская показала себя в летней одежде на фоне прекрасного пейзажа.

Причем, под фотографией популярная исполнительница указала, что она находится на Канарских островах. Следует также заметить, что лицо своего любимого Слава Каминская не показала, а наложила на него большое эмоджи.

"Везет людям иногда, как мне, например", — указала в описании к фото с любимым Слава Каминская.

Певица Слава Каминская со своим любимым. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков на фото Славы Каминской с любимым

Увидев эту фотографию на странице украинской певицы, ее подписчики не смогли остаться в стороне и стали ее обсуждать. Люди в комментариях начали критиковать ее за наклеивание эмоджи на лицо любимого и высказываться по поводу ее языка, на котором она написала под фото.

И к чему это фото? Показать, что кто-то есть, но не покажу, кто... Но нам, в принципе, все равно, можно и второе лицо замазать, мы на пейзаж посмотрим лучше, красивый

Слава, как петь, то на украинском, чтобы деньги в будущем зарабатывать, а перейти на украинский, неужели так тяжело?

Может ваш мужчина хочет, чтобы вы его показали, и стать наконец знаменитым? Как Эдгар, который до брака с вами не был никем. А вы его скрываете

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Где сейчас Слава Каминская

Известно, что еще в начале полномасштабной войны в Украине бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская вместе со своими детьми уехала за границу. С того момента на ее странице активно появляются фото и видео из разных стран, например, из Испании.

Певица Слава Каминская в Барселоне. Фото: скриншот из Instagram

А не так давно она вообще заявила о том, что она говорит по-русски и продолжит это делать. Более того, Слава сообщила, что она не собирается возвращаться в Украину.

Сообщение Славы Каминской в Direct. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Слава Каминская показала, как она развлекается за границей под песни Светланы Лободы.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Слава Каминская эмоционально обратилась к хейтерам.

Также мы сообщали, что артистка Слава Каминская осудила популярное украинское шоу.