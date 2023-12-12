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Слава Камінська нарешті показала свого коханого, але є один нюанс

12 грудня 2023 13:47
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Камінська показала свого коханого, але без обличчя — фото
Співачка Слава Камінська на Канарських островах. Фото: Instagram Слави Камінської
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася романтичним фото. Популярна артистка, яка зараз перебуває за кордоном, показала себе разом з коханим, обличчя якого заклеїла емоджі.

Відповідною фотографією Слава Камінська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Фото Слави Камінської з коханим

На офіційній сторінці української виконавиці з’явилася фотографія, яку вона зробила разом зі своїм коханим. На світлині відома артистка України Слава Камінська показала себе у літньому одязі на фоні прекрасного краєвиду.

Причому, під фотографією популярна виконавиця вказала, що вона перебуває на Канарських островах. Варто також помітити, що обличчя свого коханого Слава Камінська не показала, а наклала на нього велике емоджі.

"Щастить людям іноді, як мені, наприклад", — вказала в описі до фото з коханим Слава Камінська.

Публікація зі сторінки Слави Камінської
Співачка Слава Камінська зі своїм коханим. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників на фото Слави Камінської з коханим

Побачивши цю фотографію на сторінці української співачки, її підписники не змогли залишитися осторонь і почали її обговорювати. Люди в коментарях почали критикувати її за наклеювання емоджі на обличчя коханого і висловлюватися щодо її мови, якою вона написала під фото.

  • І до чого це фото? Показати, що хтось є, але не покажу, хто... Та нам, у принципі, все одно, можна і друге обличчя замазати, ми на пейзаж подивимося краще, гарний
  • Славо, як співати, то українською, щоб гроші в майбутньому заробляти, а перейти на українську, невже так важко?
  • Може ваш чоловік хоче, щоб ви його показали, і стати нарешті знаменитим? Як Едгар, який до шлюбу з вами був ніким. А ви його приховуєте
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Де зараз Слава Камінська

Відомо, що ще на початку повномасштабної війни в Україні колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська разом зі своїми дітьми виїхала за кордон. З того моменту на її сторінці активно з’являються фото і відео з різних країн, наприклад, з Іспанії.

Публікація зі сторінки Слави Камінської
Співачка Слава Камінська в Барселоні. Фото: скриншот з Instagram

А не так давно вона взагалі заявила про те, що вона говорить російською і продовжить це робити. Ба більше, Слава повідомила, що вона не збирається повертатися до України.

Повідомлення Слави Камінської у Direct
Повідомлення Слави Камінської у Direct. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Слава Камінська показала, як вона розважається за кордоном під пісні Світлани Лободи. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Слава Камінська емоційно звернулася до хейтерів. 

Також ми повідомляли про те, що артистка Слава Камінська засудила популярне українське шоу. 

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