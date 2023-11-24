Слава Камінська похизувалась схудлою фігурою у бікіні, і здійняла хвилю критики

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська знову стала жертвою критики. Зірка часто коментує свої дописи російською, що не могло залишитися без уваги підписників.

Про це стало відомо з Instagram співачки.

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Слава Камінська опинилася в центрі скандалу

Слава Камінська нещодавно повідомила, що їй вдалося схуднути. Зірка, яку ще влітку підозрювали у вагітності через зайві кілограми, похизувалась підтягнутим тілом у бікіні. Артистка заначила, що в такій вазі була у шкільні часи. Слава Камінська поділилася фотосесією з пляжу на Тенерифе, але підписників більше зацікавила мова, якою артистка прокоментувала свій допис.

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська опинилася в епіцентрі скандалу. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська опинилася в епіцентрі скандалу. Фото: instagram.com/babaslavka/

"Доброго ранку, син запитує, мамо, а що це за пісня? Але чую, що твоя, значить гарна", — прокоментувала допис Слава російською.

Йдеться про пісню Камінської, яку вона заспівала разом з Андрієм Кравченком. У дуету навіть з’явився кліп на композицію "Зупини".

Підписники у коментарях зауважили, що в країні війна, і мовне питання — це дуже болюча тема.

"Не може подобатися мова вбивць! А якщо і так, то для чого провокувати людей?" — коментують пост Слави.

Зірка не стала мовчати і зауважила, що в вільній країні можна спілкуватися будь-якою мовою.

Нагадаємо, Камінська заспівала дуетом з артистом, якого називають копією Винника.

Раніше Камінська показала розваги за кордоном під російські пісні Лободи.