Слава Каминская похвасталась похудевшей фигурой в бикини, и подняла волну критики.

Слава Каминская похвасталась похудевшей фигурой в бикини и спровоцировала волну критики
Певица Слава Каминская снова стала жертвой критики. Звезда часто комментирует свои посты на русском, что не могло остаться без внимания подписчиков.
Об этом стало известно из Instagram певицы.
Слава Каминская оказалась в центре скандала
Слава Каминская недавно сообщила, что ей удалось похудеть. Звезда, которую летом подозревали в беременности из-за лишних килограммов, похвасталась подтянутым телом в бикини. Артистка заметила, что в таком весе была в школьные времена. Слава Каминская поделилась фотосессией с пляжа на Тенерифе, но подписчиков больше заинтересовал язык, на котором артистка прокомментировала свой пост.
"Доброе утро, сын спрашивает, мама, а что это за песня? Но слышу, что твоя, значит хорошая", — прокомментировала пост Слава на русском.
Речь идет о песне Каминской, которую она спела вместе с Андреем Кравченко. У дуэта даже появился клип на композицию "Зупини".
Подписчики в комментариях заметили, что в стране война, и языковой вопрос — это очень больная тема.
"Не может нравиться речь убийц! А если и так, то зачем провоцировать людей?" — комментируют пост Славы.
Звезда не стала молчать и заметила, что в свободной стране можно общаться на любом языке.
Напомним, Каминская спела дуэтом с артистом, которого называют копией Винника.
Ранее Каминская показала развлечения за границей под российские песни Лободы.
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