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Слава Каминская похвасталась похудевшей фигурой в бикини и спровоцировала волну критики

24 ноября 2023 10:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Слава Каминская похвасталась похудевшей фигурой в бикини, и подняла волну критики.
Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Слава Каминская снова стала жертвой критики. Звезда часто комментирует свои посты на русском, что не могло остаться без внимания подписчиков.

Об этом стало известно из Instagram певицы.

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Слава Каминская оказалась в центре скандала

Слава Каминская недавно сообщила, что ей удалось похудеть. Звезда, которую летом подозревали в беременности из-за лишних килограммов, похвасталась подтянутым телом в бикини. Артистка заметила, что в таком весе была в школьные времена. Слава Каминская поделилась фотосессией с пляжа на Тенерифе, но подписчиков больше заинтересовал язык, на котором артистка прокомментировала свой пост.

 

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/
Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/
Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/
Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/
Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская оказалась в эпицентре скандала. Фото: instagram.com/babaslavka/
Певица Слава Каминская оказалась в эпицентре скандала. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская оказалась в эпицентре скандала. Фото: instagram.com/babaslavka/
Певица Слава Каминская оказалась в эпицентре скандала. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

"Доброе утро, сын спрашивает, мама, а что это за песня? Но слышу, что твоя, значит хорошая", — прокомментировала пост Слава на русском.

Речь идет о песне Каминской, которую она спела вместе с Андреем Кравченко. У дуэта даже появился клип на композицию "Зупини".

Подписчики в комментариях заметили, что в стране война, и языковой вопрос — это очень больная тема.

"Не может нравиться речь убийц! А если и так, то зачем провоцировать людей?" — комментируют пост Славы.

Звезда не стала молчать и заметила, что в свободной стране можно общаться на любом языке.

Напомним, Каминская спела дуэтом с артистом, которого называют копией Винника.

Ранее Каминская показала развлечения за границей под российские песни Лободы.

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