Слава Каминская призналась, что случайно познакомилась со своим идеальным мужчиной
Певица Слава Каминская подвела итоги года. Звезда рассказала, как встретила своего "принца".
Об этом стало известно из Instagram певицы.
Слава Каминская поблагодарила за любовь
В канун Нового года певица призналась, что это ее любимый праздник. Но теперь она проводит его необычным способом.
"В душе огонь, а в руках мимоза. Новый год мой самый любимый праздник с детства, много лет я проводила его на сцене и мечтала встретить в кругу семьи. Это так комфортно", — прокомментировала фото Слава.
Позже артистка опубликовала видео, на котором за столом сидит избранник с ее сыном, а также бывший муж Эдгар Каминский.
"Подведем итоги 2023 года. Еще одного вынужденного далекого от дома года. Для меня этот год был очень интересным, начиная с февраля особенно. Смена декораций, смена локации, смена два через два ночная стабильная. Я придумала себе идеального мужчину и случайно с ним познакомилась. Спасибо тебе старый год за эту возможность быть любимой и при этом портить человеку жизнь, как я умею. Спасибо за стабильность, заботу, понимание и терпение. Спасибо, что жива. "Даже если вам немного за 30 есть надежда выйти замуж за принца ", — сказала Слава.
Напомним, Слава Каминская показала свое школьное фото в родной Одессе.
Раньше Слава Каминская с кругленьким животом заговорила о родах.
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