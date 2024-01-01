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Слава Каминская призналась, что случайно познакомилась со своим идеальным мужчиной

1 января 2024 12:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Слава Каминская призналась, что случайно познакомилась со своим идеальным мужчиной
Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Слава Каминская подвела итоги года. Звезда рассказала, как встретила своего "принца".

Об этом стало известно из Instagram певицы.

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В канун Нового года певица призналась, что это ее любимый праздник. Но теперь она проводит его необычным способом.

"В душе огонь, а в руках мимоза. Новый год мой самый любимый праздник с детства, много лет я проводила его на сцене и мечтала встретить в кругу семьи. Это так комфортно", — прокомментировала фото Слава.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Позже артистка опубликовала видео, на котором за столом сидит избранник с ее сыном, а также бывший муж Эдгар Каминский.

"Подведем итоги 2023 года. Еще одного вынужденного далекого от дома года. Для меня этот год был очень интересным, начиная с февраля особенно. Смена декораций, смена локации, смена два через два ночная стабильная. Я придумала себе идеального мужчину и случайно с ним познакомилась. Спасибо тебе старый год за эту возможность быть любимой и при этом портить человеку жизнь, как я умею. Спасибо за стабильность, заботу, понимание и терпение. Спасибо, что жива. "Даже если вам немного за 30 есть надежда выйти замуж за принца ", — сказала Слава.

Напомним, Слава Каминская показала свое школьное фото в родной Одессе.

Раньше Слава Каминская с кругленьким животом заговорила о родах.

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