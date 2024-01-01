Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська підбила підсумки року. Зірка розповіла, як зустріла свого "принца".

Про це стало відомо з Instagram співачки.

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Напередодні Нового року співачка зізналася, що це її улюбене свято. Але тепер вона проводить його у незвичний спосіб.

"У душі вогонь, а в руках мімоза. Новий рік моє найулюбленіше свято з дитинства, багато років я проводила його на сцені і мріяла зустріти у родинному колі. Це так комфортно", — прокоментувала фото Слава.

Пізніше артистка опублікувала відео, на якому за столом сидить обранець з її сином, а також колишній чоловік — Едгар Камінський.

"Підіб'ємо підсумки 2023. Ще одного вимушеного далекого від дому року. Для мене цей рік був дуже цікавим, починаючи з лютого особливо. Зміна декорацій, зміна локації, зміна два через два нічна стабільна. Я вигадала собі ідеального чоловіка і випадково з ним познайомилася. Дякую тобі старий рік за цю можливість бути коханою і при цьому псувати людині життя, як я вмію. Дякую за стабільність, турботу, розуміння та терпіння. Дякую, що жива. "Навіть якщо вам трохи за 30 є надія вийти заміж за принца", — сказала Слава.

Нагадаємо, Слава Камінська замилувала власним шкільним фото в рідній Одесі.

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