Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком arrow

Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком

1 січня 2024 12:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком
Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Слава Камінська підбила підсумки року. Зірка розповіла, як зустріла свого "принца".

Про це стало відомо з Instagram співачки.

Читайте також:

Слава Камінська подякувала за кохання

Напередодні Нового року співачка зізналася, що це її улюбене свято. Але тепер вона проводить його у незвичний спосіб.

"У душі вогонь, а в руках мімоза. Новий рік моє найулюбленіше свято з дитинства, багато років я проводила його на сцені і мріяла зустріти у родинному колі. Це так комфортно", — прокоментувала фото Слава.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Пізніше артистка опублікувала відео, на якому за столом сидить обранець з її сином, а також колишній чоловік — Едгар Камінський.

"Підіб'ємо підсумки 2023. Ще одного вимушеного далекого від дому року. Для мене цей рік був дуже цікавим, починаючи з лютого особливо. Зміна декорацій, зміна локації, зміна два через два нічна стабільна. Я вигадала собі ідеального чоловіка і випадково з ним познайомилася. Дякую тобі старий рік за цю можливість бути коханою і при цьому псувати людині життя, як я вмію. Дякую за стабільність, турботу, розуміння та терпіння. Дякую, що жива. "Навіть якщо вам трохи за 30 є надія вийти заміж за принца", — сказала Слава.

Нагадаємо, Слава Камінська замилувала власним шкільним фото в рідній Одесі.

Раніше Слава Камінська з кругленьким животиком заговорила про пологи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі