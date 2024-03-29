Невестка Софии Ротару отпраздновала 50-летие - как поздравила семья

Певица София Ротару с невесткой Светланой. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Певица София Ротару поздравила свою невестку, Светлану Евдокименко, с юбилеем. Дочери ее единственного сына Руслана исполнилось 50 лет.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Софии Ротару.

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Софии Ротару поздравила невестку с юбилеем

В пятницу, 29 марта, Светлану Евдокименко в своих сториз отметили самые родные ей люди. Первую фотографию и лаконичное поздравление оставила София Михайловна.

Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Следующим публично именинницу поздравил ее муж Руслан Евдокименко. После неудачной попытки в марте 2022-го незаконно пересечь государственную границу (с Молдовой) вместе со своим сыном Анатолием, он почти не ведет соцсети. В декабре прошлого года Руслан и Светлана также отметили 30-летие брака.

Фото: Instagram/ruslan_yevdokymenko

Не промолчали в социальных сетях и внуки Софии Ротару. Анатолий Евдокименко, который все же уехал в Европу, опубликовал общее фото с мамой. Опять же на английском (все родственники поздравляли Светлану именно на этом языке) назвал ее "лучшей мамой в мире".

Фото: Instagram/shmn

Больше фотографий со Светланой опубликовала в Instagram ее дочь София, уже долгое время живущая в Нью-Йорке (США). Как и где праздновала юбилей невестка Софии Ротару, родственники не показали.

Фото: Instagram/iamsofiaeve

Напомним, ранее мы писали, что София Ротару поздравила с юбилеем внука, бежавшего за границу. Также мы рассказывали, что София Ротару почтила память величайшего композитора Владимира Ивасюка в его 75-летие и показала архивные кадры.