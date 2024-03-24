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Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон

24 березня 2024 06:11
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Стас Кожушко
Редактор
Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон
Музикант Анатолій Євдокименко (SHMN). Фото: Instagram/shmn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Єдиний онук народної артистки Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, в суботу, 23 березня, відзначив своє 30-річчя. Його зіркова бабуся не часто публікує щось в соцмережах. Втім цього разу зробила виключення. 

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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Софія Ротару привітала онука-втікача

В розпал початку повномасштабної війни, 7 березня 2022 року, син Софії Ротару, Руслан Євдокименко та онук Анатолій намагалися незаконно покинути з України. Зіркових родичів в компанії інших родичів затримали при перетині кордону з Молдовою, де їх і затримали. Втім згодом Анатолію,  який пише музику та виступає під псевдонімом SHMN, все ж таки вдалося виїхати за кордон. Зараз він живе в Європі. 

Софія Ротару ніколи не коментувала цю ситуацію, та й в цілому не давала інтерв’ю. Попри здебільшого негативне ставлення до її онука в суспільстві, вирішила публічно привітати Анатолія з ювілеєм. При чому зробила це англійською мовою. 

Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон - фото 1
Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Єдина сестра Анатолія, Софія, яка живе в Нью-Йорку (США), опублікувала ту саму фотографію і також англійською привітала брата. 

"Дякую тобі за твою нескінчену любов, турботу та підтримку. Пишаюсь бути твоєю сестрою", — написала Софія Євдокименко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Водночас Анатолій опублікував чорне-біле фото зі святкування, на якому він дивиться на торт. У своїх соцмережах SHMN не висвітлює війну на Батьківщині. 

Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон - фото 2
Онук Софії Ротару святкує ювілей. Фото: Instagram/shmn

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Андрій Бєдняков розкритикував статтю про себе в російській пресі та згадав про її замовника. Також ми розповідали, що зрадниця Таїсія Повалій подякувала окупантам за порятунок на тлі смертельного обстрілу в Запоріжжі.

Софія Ротару
День народження
родина
українські зірки

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