Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон

Музикант Анатолій Євдокименко (SHMN). Фото: Instagram/shmn

Єдиний онук народної артистки Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, в суботу, 23 березня, відзначив своє 30-річчя. Його зіркова бабуся не часто публікує щось в соцмережах. Втім цього разу зробила виключення.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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В розпал початку повномасштабної війни, 7 березня 2022 року, син Софії Ротару, Руслан Євдокименко та онук Анатолій намагалися незаконно покинути з України. Зіркових родичів в компанії інших родичів затримали при перетині кордону з Молдовою, де їх і затримали. Втім згодом Анатолію, який пише музику та виступає під псевдонімом SHMN, все ж таки вдалося виїхати за кордон. Зараз він живе в Європі.

Софія Ротару ніколи не коментувала цю ситуацію, та й в цілому не давала інтерв’ю. Попри здебільшого негативне ставлення до її онука в суспільстві, вирішила публічно привітати Анатолія з ювілеєм. При чому зробила це англійською мовою.

Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Єдина сестра Анатолія, Софія, яка живе в Нью-Йорку (США), опублікувала ту саму фотографію і також англійською привітала брата.

"Дякую тобі за твою нескінчену любов, турботу та підтримку. Пишаюсь бути твоєю сестрою", — написала Софія Євдокименко.

Водночас Анатолій опублікував чорне-біле фото зі святкування, на якому він дивиться на торт. У своїх соцмережах SHMN не висвітлює війну на Батьківщині.

Онук Софії Ротару святкує ювілей. Фото: Instagram/shmn

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