Невістка Софії Ротару відсвяткувала 50-річчя — як привітала родина

Софія Ротару привітала невістку з днем народження
Співачка Софія Ротару привітала свою невістку, Світлану Євдокименко, з ювілеєм. Донці її єдиного сина Руслана виповнилось 50 років.
Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Софії Ротару.
Софії Ротару привітала невістку з ювілеєм
В п’ятницю, 29 березня, Світлану Євдокименко у своїх сторіз відмітили найрідніші їй люди. Першою фотографію та лаконічне привітання залишила Софія Михайлівна.
Наступним публічно іменинницю привітав її чоловік, Руслан Євдокименко. Після невдалої спроби в березні 2022-го незаконно перетнути державний кордон (з Молдовою) разом зі своїм сином Анатолієм, він майже не веде соцмережі. В грудні минулого року Руслан та Світлана також відсвяткували 30-річчя шлюбу.
Не промовчали у соціальних мережах і онуки Софії Ротару. Анатолій Євдокименко, який все ж таки виїхав до Європи, опублікував спільне фото з мамою. Знову ж таки англійською (всі родичі вітали Світлану саме цією мовою) назвав її "найкращою мамою у світі".
Більше фотографій зі Світланою опублікувала в Instagram її донька Софія, яка вже тривалий час живе в Нью-Йорку (США). Як і де святкувала ювілей невістка Софії Ротару, родичі не показали.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон. Також ми розповідали, що Софія Ротару вшанувала пам'ять видатного композитора Володимира Івасюка в його 75-річчя та показала архівні кадри.
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