Ротару отказывается давать концерты в РФ — предлагали более 100 тысяч долларов

Украинская певица София Ротару на концерте. Фото: Instagram Софии Ротару

Знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару отказывается выступать в России. Как стало известно, артистке предлагали немалую сумму денег, однако, она заявила, что ни за какие деньги не поедет выступать перед россиянами после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказывает Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Слава Демин об отказе Софии Ротару выступать в России

Известный украинский ведущий, который постоянно обсуждает жизнь разных звезд шоу-бизнеса, высказался о певице Софии Ротару. Слава Демин прокомментировал тот факт, что украинская артистка отказывается ехать в Россию, чтобы давать там свои концерты.

Певица София Ротару на Новый год. Фото: Instagram Софии Ротару

По словам блогера, певице предлагали большие гонорары, но она заявила, что ни за какие деньги не поедет выступать перед россиянами. Демин также добавил, что Софии Ротару предлагали сумму более 100 тысяч долларов, но даже за эти деньги она не хочет туда ехать.

Ведущий Слава Демин о певице Софии Ротару. Фото: скриншот с YouTube

"София Ротару отказывается выступать в России. Об этом рассказал ее бывший концертный директор в России. Он говорит, что певица ни за какие деньги не хочет ехать туда выступать. Это при том, что ей предлагали невероятные гонорары, которые переваливали за 100 тысяч долларов", — рассказал украинский телеведущий Слава Демин.

София Ротару о войне в Украине

В начале полномасштабного вторжения украинская эстрадная певица София Ротару разместила пост на своей странице в Instagram, где высказалась о войне. Она прокомментировала действия россиян, написав слова на русском языке.

"Сумно, сумно аж за край... Независимость и Свобода стоит дорого — это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине! Пишу этот текст, и да, мои руки трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои...", — отметила София Ротару.

Певица София Ротару о войне в Украине. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что россияне планируют забрать у певицы Софии Ротару бизнес в Крыму.

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