Ротару відмовляється давати концерти в РФ — пропонували понад 100 тисяч доларів

Українська співачка Софія Ротару на концерті. Фото: Instagram Софії Ротару

Знаменита естрадна співачка і акторка Софія Ротару відмовляється виступати в Росії. Як стало відомо, артистці пропонували чималу суму грошей, втім, вона заявила, що ні за які гроші не поїде виступати перед росіянами після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це розповідає Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про відмову Софії Ротару виступати в Росії

Відомий український ведучий, який постійно обговорює життя різних зірок шоу-бізнесу, висловився про співачку Софію Ротару. Слава Дьомін прокоментував той факт, що українська артистка відмовляється їхати до Росії, щоб давати там свої концерти.

Співачка Софія Ротару на Новий рік. Фото: Instagram Софії Ротару

За словами блогера, співачці пропонували великі гонорари, але вона заявила, що ні за які гроші не поїде виступати перед росіянами. Дьомін також додав, що Софії Ротару пропонували суму, яка більша за 100 тисяч доларів, але навіть за ці гроші вона не хоче туди їхати.

Ведучий Слава Дьомін про співачку Софію Ротару. Фото: скриншот з YouTube

"Софія Ротару відмовляється виступати в Росії. Про це розповів її колишній концертний директор в Росії. Він каже, що співачка ні за які гроші не хоче їхати туди виступати. Це при тому, що їй пропонували неймовірні гонорари, які перевалювали за 100 тисяч доларів", — розповів український телеведучий Слава Дьомін.

Софія Ротару про війну в Україні

На початку повномасштабного вторгнення українська естрадна співачка Софія Ротару розмістила допис на своїй сторінці в Instagram, де висловилася про війну. Вона прокоментувала дії росіян, написавши слова російською мовою.

"Сумно, сумно аж за край... Незалежність і Свобода коштує дорого — це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних мешканців, дітей і руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на частини! Я в Києві! Молюся за наших захисників і мир в Україні! Пишу цей текст, і так, мої руки трясуться. Трясуться, бо всією Україною йдуть жорстокі бої...", — зазначила Софія Ротару.

Співачка Софія Ротару про війну в Україні. Фото: скриншот з Instagram

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