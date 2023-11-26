Сегодня пройдет Детское Евровидение — где смотреть и как голосовать

Представительница от Украины на конкурсе, певица Анастасия Димид. Фото: Instagram/suspilne.eurovision

Уже сегодня, в воскресенье, 26 ноября, в 17.00 состоится финал Детского "Евровидения-2023". Украину представляет девятилетняя Анастасия Димид с композицией "Квітка", которую для нее написала музыкальный продюсер Национального отбора, певица Светлана Тарабарова.

Новини.LIVE расскажет, где можно смотреть трансляцию и как проголосовать за украинку.

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Победителя Детского "Евровидения-2023" определят по результатам голосования зрителей (50%) и жюри 16 стран-участниц (50%). В отличие от "взрослого" конкурса на Детском "Евровидении" разрешено голосовать за представителя своей страны.

Зрительное голосование состоится онлайн в два этапа. Где бы вы ни были: в Украине или за рубежом, в любой точке мира вы уже можете проголосовать за нашу представительницу онлайн через сайт JESC.TV.

Голосование временно прекращается перед шоу. Впоследствии, когда все 16 стран-участников конкурса исполнят свои песни, голосование откроется примерно на 15 минут.

В соответствии с правилами Детского песенного конкурса, в состав Национального жюри Украины вошли пять представителей. Их имена традиционно объявят после результатов конкурса.

Порядок выступление на конкурсе. Фото: Instagram/suspilne.eurovision

Где посмотреть?

"Суспільне мовлення" будет транслировать финал конкурса на телеканале и сайте "Суспільне Культура", Facebook-страницах Суспільного и "Євробачення Україна", а также на сайте Детского "Евровидения" в Украине. Начало трансляции в 17:00.

Событие будет комментировать Тимур Мирошниченко — неизменный ведущий и комментатор "Евровидения" в Украине. Глашатаем нашей стала 14-летняя Злата Дзюнька, которая в прошлом году представила нашу страну на Детском "Евровидении" в Ереване. Она объявит баллы Национального жюри Украины на сцене 21 песенного конкурса в Ницце.

В этом году конкурс проходит под лозунгом "Герои". Ведущие шоу — французский актер театра и кино Оливье Минь и королева красоты "Мисс Франция-2011" Лори Тильман. Наша Анастасия Димид зажжет на сцене в ярких образах под третьим номером.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Герман Ненов отреагировал на хейт по адресу представительницы Украины на Детском "Евровидении". Также мы рассказывали, почему Melovin в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения".