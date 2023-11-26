Сьогодні пройде Дитяче Євробачення — де дивитися та як голосувати

Представниця від України на конкурсі, співачка Анастасія Димид. Фото: Instagram/suspilne.eurovision

Вже сьогодні, в неділю, 26 листопада, о 17:00 відбудеться фінал Дитячого "Євробачення-2023". Україну представляє дев’ятирічна Анастасія Димид з композицією "Квітка", яку для неї написала музична продюсерка Національного відбору, співачка Світлана Тарабарова.

Новини.LIVE розкаже, де можна дивитися трансляцію та як проголосувати за українку.

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Як проголосувати за Україну?

Переможця Дитячого "Євробачення-2023" визначать за результатами голосування глядачів (50%) та журі 16 країн-учасниць (50%). На відміну від "дорослого" конкурсу, на Дитячому "Євробаченні" дозволено голосувати за представника своєї країни.

Глядацьке голосування відбудеться онлайн у два етапи. Де б ви не були: в Україні чи за кордоном, у будь-якій точці світу ви вже можете проголосувати за нашу представницю онлайн через сайт JESC.TV.

Голосування тимчасово припиняється перед початком шоу. Згодом, коли всі 16 країн-учасників конкурсу виконають свої пісні, голосування відкриється ще приблизно на 15 хвилин.

Відповідно до правил Дитячого пісенного конкурсу, до складу Національного журі України увійшли п’ять представників. Їхні імена, традиційно, оголосять після результатів конкурсу.

Порядок виступу на конкурсі. Фото: Instagram/suspilne.eurovision

Де дивитися?

"Суспільне Мовлення" транслюватиме фінал конкурсу на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна", а також на сайті Дитячого "Євробачення" в Україні.​ Початок трансляції о 17:00.

Подію коментуватиме Тімур Мірошниченко — незмінний ведучий та коментатор "Євробачення" в Україні. Речницею від нашої стала 14-річна Злата Дзюнька, яка минулого року представила нашу країну на Дитячому "Євробаченні" в Єревані. Вона оголосить бали Національного журі України на сцені 21-го пісенного конкурсу в Ніцці.

Цьогоріч конкурс проходить під гаслом "Герої". Вестимуть шоу французький актор театру й кіно Олів’є Мінь та королева краси "Міс Франція-2011" Лорі Тільман. Наша Анастасія Димид запалить на сцені в яскравих образах під третім номером.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Герман Нєнов відреагував на хейт на адресу представниці України на Дитячому "Євробаченні". Також ми розповідали, чому Melovin втретє пішов на Нацвідбір "Євробачення".