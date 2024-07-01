Соловой о том, кому посвятила новую песню "Камертон"

Украинская певица Кристина Соловий. Фото: скриншот с интервью

Известная украинская певица Кристина Соловий впервые прокомментировала свой новый клип "Камертон". Многие поклонники предполагают, что в нем артистка рассказала историю своих непростых отношений с писателем Сергеем Жаданом.

Об этом она рассказала в программе "Министерство премьер" на М1.

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Недавно презентовала клип на новую песню "Камертон", в котором фигурировал загадочный мужчина, который стрижкой, стилем одежды и обувью похож на писателя Сергея Жадана, которым у нее был роман.

Кроме того, артистка показалась в украшении из записанной с ним композиции "Сердце".

Фото из клипа "Камертон". Фото: скриншот YouTube

Фото из клипа "Камертон". Фото: скриншот YouTube

Фото из клипа "Камертон". Фото: скриншот YouTube

Соловий рассказала, что новая песня родилась давно, а вот опыт непростых отношений она пережила недавно. Артистка не призналась, намекала ли в своем клипе на Сергея, однако посоветовала поклонникам внимательнее слушать песни и смотреть клипы, ведь она воплощает все пережитое в свое творчество.

"Я не пишу песен и в своих клипах не показываю чего-то, что мне не присуще или то, чего я не понимаю, чего не случалось в моей жизни. Я в своем творчестве абсолютно честная и открытая. Если кто-то и хочет знать что-то о моей личной жизни, то смотрите мои клипы и слушайте мои песни", — намекнула звезда.

Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий. А также певица Кристина Соловий рассказала о мужчине, с которым крутила роман во время отношений с Сергеем Жаданом.