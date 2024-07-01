Соловой о том, кому посвятила новую песню "Камертон"

Соловий ответила, действительно ли посвятила свою новую песню Сергею Жадану
Известная украинская певица Кристина Соловий впервые прокомментировала свой новый клип "Камертон". Многие поклонники предполагают, что в нем артистка рассказала историю своих непростых отношений с писателем Сергеем Жаданом.
Об этом она рассказала в программе "Министерство премьер" на М1.
Соловий о песне "Камертон"
Недавно презентовала клип на новую песню "Камертон", в котором фигурировал загадочный мужчина, который стрижкой, стилем одежды и обувью похож на писателя Сергея Жадана, которым у нее был роман.
Кроме того, артистка показалась в украшении из записанной с ним композиции "Сердце".
Соловий рассказала, что новая песня родилась давно, а вот опыт непростых отношений она пережила недавно. Артистка не призналась, намекала ли в своем клипе на Сергея, однако посоветовала поклонникам внимательнее слушать песни и смотреть клипы, ведь она воплощает все пережитое в свое творчество.
"Я не пишу песен и в своих клипах не показываю чего-то, что мне не присуще или то, чего я не понимаю, чего не случалось в моей жизни. Я в своем творчестве абсолютно честная и открытая. Если кто-то и хочет знать что-то о моей личной жизни, то смотрите мои клипы и слушайте мои песни", — намекнула звезда.
Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий. А также певица Кристина Соловий рассказала о мужчине, с которым крутила роман во время отношений с Сергеем Жаданом.
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