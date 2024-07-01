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Соловій відповіла, чи дійсно присвятила свою нову пісню Сергію Жадану

1 липня 2024 13:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Соловій про те, кому присвятила нову пісню "Камертон"
Українська співачка Христина Соловій. Фото: скриншот з інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Христина Соловій вперше прокоментувала свій новий кліп "Камертон". Багато шанувальників припускають, що у ньому артистка розповіла історію своїх непростих стосунків із письменником Сергієм Жаданом.

Про це вона розповіла в програмі "Міністерство прем'єр" на М1.

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Соловій про пісню "Камертон"

Нещодавно презентувала кліп на нову пісню "Камертон", в якому фігурував загадковий чоловік, який стрижкою, стилем одягу і взуттям схожий на письменника Сергія Жадана, з яким у неї був роман.

Окрім того, артистка засвітила прикрасу із записаної із ним композиції "Серце".

Соловій відповіла, чи дійсно присвятила свою нову пісню Сергію Жадану - фото 1
Кадри з кліпу "Камертон". Фото: скриншот YouTube
Соловій відповіла, чи дійсно присвятила свою нову пісню Сергію Жадану - фото 2
Кадри з кліпу "Камертон". Фото: скриншот YouTube
Соловій відповіла, чи дійсно присвятила свою нову пісню Сергію Жадану - фото 3
Кадри з кліпу "Камертон". Фото: скриншот YouTube

Соловій розповіла, що нова пісня народилася давно, а ось досвід непростих стосунків вона пережила нещодавно. Артистка не зізналася, чи натякала у своєму кліпі на Сергія, однак порадила шанувальникам уважніше слухати пісні і дивитися кліпи, адже вона втілює усе пережите у свою творчість.

"Я не пишу пісень і в своїх кліпах не показую чогось, що мені не притаманне або те, чого я не розумію, чого не траплялося в моєму житті. Я в своїй творчості абсолютно чесна та відкрита. Якщо хтось і хоче знати щось про моє особисте життя, то дивіться мої кліпи і слухайте мої пісні", — натякнула зірка.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову із Соловій. А також співачка Христина Соловій розповіла про чоловіка, з яким крутила роман під час стосунків із Сергієм Жаданом.

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