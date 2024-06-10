Блогер Спартак Суббота признался, для чего обманывал украинцев — видео

Скандальный психолог-блогер Спартак Суббота. Фото: скриншот интервью

Блогер Спартак Суббота, который попал в скандал после съемок шоу "Подкаст терапия", снова вернулся в медийное пространство. Скандальный психолог пришел на "исповедь" к ведущему Славе Демину и объяснил, зачем откровенно лгал о своем образовании и регалиях.

Видео с интервью было опубликовано на YouTube-канале Славы Демина.

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В начале войны стал очень популярен подкаст актера Евгения Яновича и вроде бы психотерапевта Спартака Суббота. Их полюбили украинцы, и они вдвоем даже отправились в тур по нашей стране.

Через некоторое время психотерапевт Илья Полуденный опубликовал расследование, в котором объяснил, почему Спартак Суббота — мошенник. Специалист доказал, что у блогера нет документов, подтверждающих его образование. А также Полуденный выяснил, что Суббота никогда не являлся сотрудником СБУ.

После обнародования этой информации, Янович отказался от сотрудничества с Субботой. Янович основал собственное шоу, которое стало популярным, а Суббота исчез из инфопространства.

Более чем через год после громкого скандала, псевдо-психотерапевт решил объяснить, почему соврал о собственных регалиях. Суббота заявил о том, что говорил неправду "ради выживания".

Скандальный психолог-блогер Спартак Суббота. Фото: instagram.com/spartaksubbota/

"Для выживания, для того, чтобы было такое качество жизни, которое я хочу, для того, чтобы не подвести каких-то конкретных людей. Я залез в такие процессы, откуда уже нельзя было вернуться назад", — рассказал он.

Блогер заявил, что немного "украсил" свою биографию из-за того, что до сих пор чувствует себя подростком и вроде бы не осознает своей ответственности как взрослого человека. Он оправдывается тем, что играет в компьютерные игры и смотрит мультики.

"Это такое подростковое, в каких-то случаях "казаться", а не "быть". Я очень подростковый и это правда. И в 32, и в 40 я буду такой. Я играю в компьютерные игры, я смотрю аниме", — добавил он.

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