Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Спартак Суббота вперше прокоментував відверту брехню про власну освіту та службу в СБУ arrow

Спартак Суббота вперше прокоментував відверту брехню про власну освіту та службу в СБУ

10 червня 2024 18:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Блогер Спартак Суббота зізнався, для чого ошукував українців — відео
Скандальний психолог-блогер Спартак Суббота. Фото: скриншот інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогер Спартак Суббота, який потрапив у скандал після зйомок шоу "Подкаст терапія" знову повернувся в медійний простір. Скандальний психолог прийшов на "сповідь" до ведучого Слави Дьоміна та пояснив, навіщо відверто брехав про свою освіту та регалії.

Відео з інтерв'ю було опубліковано на YouTube-каналі Слави Дьоміна.

Читайте також:

Спартак Суббота у 32 називає себе підлітком

На початку війни став дуже популярним подкаст актора Євгена Яновича та начебто психотерапевта Спартака Суббота. Їх полюбили українці і вони вдвох навіть вирушили у тур нашою країною.

Через деякий час психотерапевт Ілля Полудьонний опублікував розслідування, в якому пояснив, чому Спартак Суббота — шахрай. Фахівець довів, що блогер не має документів, які підтверджують його освіту. А також Полудьонний з'ясував, що Суббота ніколи не був співробітником СБУ.

Після оприлюднення цієї інформації, Янович відмовився від співпраці із Субботою. Янович заснував власне шоу, яке стало популярним, а Суббота зник із інфопростору. 

Більше ніж через рік після гучного скандалу, псевдо-психотерапевт вирішив пояснити, чому збрехав про власні регалії. Суббота зазначає про те, що казав неправу "заради виживання".

Спартак Суббота вперше прокоментував відверту брехню про власну освіту та службу в СБУ - фото 1
Скандальний психолог-блогер Спартак Суббота. Фото: instagram.com/spartaksubbota/

"Для виживання, для того, щоб була така якість життя, яку я хочу, для того, щоб не підвести якихось конкретних людей. Я заліз в такі процеси, звідки вже не можна було повернутися назад", — розповів він.

Блогер заявив, що трохи "прикрасив" свою біографію через те, що досі почуває себе підлітком і начебто не усвідомлює свою відповідальність як дорослої людини. Він виправдовується тим, що досі грає в комп'ютерні ігри та дивиться мультики.

"Це таке підліткове, в якихось випадках "здаватися", а не "бути". Я дуже підлітковий і це правда. І в 32, і в 40 я буду такий. Я граюсь в комп'ютерні ігри, я дивлюсь аніме", — додав він.

Нагадаємо, ми писали, що українська блогерка Юлія Верба заробляє на місяць 45 тисяч доларів і більше. А також блогер Саша Бо на фоні проблем зі здоров'ям змінила стиль зачіски.

інтерв'ю
Слава Дьомін
скандал
українські зірки
освіта
Спартак Суббота

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня