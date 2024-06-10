Блогер Спартак Суббота зізнався, для чого ошукував українців — відео

Скандальний психолог-блогер Спартак Суббота. Фото: скриншот інтерв'ю

Блогер Спартак Суббота, який потрапив у скандал після зйомок шоу "Подкаст терапія" знову повернувся в медійний простір. Скандальний психолог прийшов на "сповідь" до ведучого Слави Дьоміна та пояснив, навіщо відверто брехав про свою освіту та регалії.

Відео з інтерв'ю було опубліковано на YouTube-каналі Слави Дьоміна.

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На початку війни став дуже популярним подкаст актора Євгена Яновича та начебто психотерапевта Спартака Суббота. Їх полюбили українці і вони вдвох навіть вирушили у тур нашою країною.

Через деякий час психотерапевт Ілля Полудьонний опублікував розслідування, в якому пояснив, чому Спартак Суббота — шахрай. Фахівець довів, що блогер не має документів, які підтверджують його освіту. А також Полудьонний з'ясував, що Суббота ніколи не був співробітником СБУ.

Після оприлюднення цієї інформації, Янович відмовився від співпраці із Субботою. Янович заснував власне шоу, яке стало популярним, а Суббота зник із інфопростору.

Більше ніж через рік після гучного скандалу, псевдо-психотерапевт вирішив пояснити, чому збрехав про власні регалії. Суббота зазначає про те, що казав неправу "заради виживання".

Скандальний психолог-блогер Спартак Суббота. Фото: instagram.com/spartaksubbota/

"Для виживання, для того, щоб була така якість життя, яку я хочу, для того, щоб не підвести якихось конкретних людей. Я заліз в такі процеси, звідки вже не можна було повернутися назад", — розповів він.

Блогер заявив, що трохи "прикрасив" свою біографію через те, що досі почуває себе підлітком і начебто не усвідомлює свою відповідальність як дорослої людини. Він виправдовується тим, що досі грає в комп'ютерні ігри та дивиться мультики.

"Це таке підліткове, в якихось випадках "здаватися", а не "бути". Я дуже підлітковий і це правда. І в 32, і в 40 я буду такий. Я граюсь в комп'ютерні ігри, я дивлюсь аніме", — додав він.

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