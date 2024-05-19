Саша Бо вимушено обрізала шикарне волосся — фото

Саша Бо на фоні проблем зі здоров'ям кардинально змінила зачіску
Відома блогерка Саша Бо повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям. Через сильне випадіння волосся інфлюенсер була вимушена змінити зачіску.
Відповідними світлинами вона поділилася у Stories на своїй сторінці Instagram.
Саша Бо підстригла каре
Блогер зізнається, що на фоні проблем зі здоров'ям у неї випадає волосся. Вона повідомила, що вже здала велику кількість аналізів і почувається як "лопата після гною".
Поки Саша Бо з'ясовує причину збою у своєму організму, у неї під час час кожного миття випадає багато волосся. Часто зірка не стримує емоції і плаче. Через це Бо була вимушена кардинально змінити свою зачіску і підстригти каре.
"Одна справа відрізати каре, бо душа потребує зміни, а зовсім інше, коли у тебе проблеми зі здоров’ям, коли буквально лисієш і не вмієш навіть укладку зробити, бо волосся інше, зовсім не моє", — зізналась вона.
Нагадаємо, реперка alyona alyona у розпал репетицій Євробачення поскаржилася на здоров'я. А також відомий співак опинився під крапельницями.
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