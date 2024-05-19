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Саша Бо на фоні проблем зі здоров'ям кардинально змінила зачіску

19 травня 2024 13:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Саша Бо вимушено обрізала шикарне волосся — фото
Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома блогерка Саша Бо повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям. Через сильне випадіння волосся інфлюенсер була вимушена змінити зачіску.

Відповідними світлинами вона поділилася у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Саша Бо підстригла каре

Блогер зізнається, що на фоні проблем зі здоров'ям у неї випадає волосся. Вона повідомила, що вже здала велику кількість аналізів і почувається як "лопата після гною".

Поки Саша Бо з'ясовує причину збою у своєму організму, у неї під час час кожного миття випадає багато волосся. Часто зірка не стримує емоції і плаче. Через це Бо була вимушена кардинально змінити свою зачіску і підстригти каре.

У Саші Бо сильно випадає волосся
Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
Саша Бо має проблеми зі здоров'ям
Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
Саша Бо зробила каре
Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
Саша Бо у новому образі
Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

"Одна справа відрізати каре, бо душа потребує зміни, а зовсім інше, коли у тебе проблеми зі здоров’ям, коли буквально лисієш і не вмієш навіть укладку зробити, бо волосся інше, зовсім не моє", — зізналась вона.

Нагадаємо, реперка alyona alyona у розпал репетицій Євробачення поскаржилася на здоров'я. А також відомий співак опинився під крапельницями.

здоров'я
блогери
зачіски
волосся
аналіз крові
випадіння волосся
Саша Бо

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