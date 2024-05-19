Саша Бо вимушено обрізала шикарне волосся — фото

Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Відома блогерка Саша Бо повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям. Через сильне випадіння волосся інфлюенсер була вимушена змінити зачіску.

Відповідними світлинами вона поділилася у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Саша Бо підстригла каре

Блогер зізнається, що на фоні проблем зі здоров'ям у неї випадає волосся. Вона повідомила, що вже здала велику кількість аналізів і почувається як "лопата після гною".

Поки Саша Бо з'ясовує причину збою у своєму організму, у неї під час час кожного миття випадає багато волосся. Часто зірка не стримує емоції і плаче. Через це Бо була вимушена кардинально змінити свою зачіску і підстригти каре.

Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

"Одна справа відрізати каре, бо душа потребує зміни, а зовсім інше, коли у тебе проблеми зі здоров’ям, коли буквально лисієш і не вмієш навіть укладку зробити, бо волосся інше, зовсім не моє", — зізналась вона.

Нагадаємо, реперка alyona alyona у розпал репетицій Євробачення поскаржилася на здоров'я. А також відомий співак опинився під крапельницями.