Певица TAYANNA уважает Веру Брежневу - что говорит

Певица TAYANNA заявила, что уважает Веру Брежневу несмотря ни на что
Известная украинская артистка, автор и исполнительница песен TAYANNA дала откровенное интервью. В нем участница Нацотбора на "Евровидение" 2017 и 2018 годов высказалась о критике в ее сторону из-за совместной композиции с певицей Верой Брежневой.
Интервью TAYANNA дала Obozrevatel.
TAYANNA о хейте песни с Верой Брежневой
Певица высказалась о том, что ее песню с Верой Брежневой, которая однажды переехала в Россию и вернулась в Украину только после начала полномасштабной войны, захейтили. TAYANNA прокомментировала критику в свою сторону за то, что она объединилась с этой артисткой.
Высказываясь о хейте, певица заявила, что у нее нет ответа на вопрос, почему Вера Брежнева до сих пор не возвращается в украинский шоу-бизнес. Однако, TAYANNA подчеркнула, что она уважает Брежневу и любит ее творчество.
"Знаете, я не музыкальный критик, поэтому нет ответа на этот вопрос. А Веру уважаю. Мне нравится она, как человек, мне нравится ее творчество. А все остальное… Думаю, что вы можете задать этот вопрос ему напрямую. Я не имею права отвечать", — заявила TAYANNA.
Песня TAYANNA и Веры Брежневой "Вишиванка"
В 2022 году украинская певица TAYANNA объединилась в дуэт с артисткой Верой Брежневой, которая до недавнего времени жила и строила успешную карьеру на территории страны-агрессора. Звезды создали совместную композицию под названием "Вишиванка" и сняли на нее клип, набравший почти три миллиона просмотров.
Когда эта песня впервые вышла, TAYANNA решила об этом сообщить в своем профиле в Instagram. Но она не стала показывать фрагмент из клипа, где она вместе с Верой Брежневой, а только поставила заставку, на которой были написаны имена двух артисток.
После того, как певица это сделала, в комментариях под ее постом сразу же появились недовольные отзывы подписчиков.
- Ох, теперь Верка только вышиванки носит, вспомнила национальную одежду Украины
- Мы не забудем твои слова, слишком высокую цену платим за право существовать. Лицемерка
- Очень жаль, что только сейчас Вы решили переобуться! Сколько крови и страданий украинцев понадобилось для этого?
Напомним, мы писали о том, что украинская певица TAYANNA представила собственную коллекцию платков.
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