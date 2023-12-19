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TAYANNA розповіла, чи спілкується її син з батьком — російським продюсером

19 грудня 2023 12:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
TAYANNA розповіла, чи спілкується її син з батьком — російським продюсером
TAYANNA з сином. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

TAYANNA розповіла про стосунки її 10-річного сина Даніеля з його батьком, саунд-продюсером Єгором Глєбом, який до повномасштабного вторгення жив і працював в Росії. 

Про це співачка розповіла шеф-кухарю Євгену Клопотенку у його програмі "Пекельні борошна"

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"То він є, то його нема"

Тетяна Решетняк, відома під псевдонімом TAYANNA, була у шлюбі з саунд-продюсером Єгором Глєбом до 2014 року. Пара має сина Даніеля.

 

Чоловік за національністю українець і до 20-ти років жив у Києві, а потім перебрався до Москви будувати кар’єру у сфері шоубізнеса. Він співпрацював з лейблом Black Star російського репера-путініста Тіматі, незважаючи на те, що той неодноразово підтримував російську агресію проти нашої країни.

 

Егор Глеб
Єгор Глеб з сином. Фото: Instagram

Всього в офіційному шлюбі колишні закохані прожили три роки. Раніше співачка заявляла, що була жертвою домашнього насилля: Єгор її бив.

Після розставання з Решетняк продюсер зустрічався зі співачкою-зрадницею Ані Лорак. Вони якийсь час навіть жили разом, після чого теж розійшлися.

TAYANNA розповіла, що Єгор не завжди цікавиться сином. Він може з'явитися раз на якийсь час. Зараз Даніель з ним не спілкується. 

 

"Зараз ні. У нього взагалі напливами прокидається любов до дитини. То він є, то його немає. Взимку, майже рік тому був такий наплив, бачилися з ним. Ми прилетіли в Дубай. Я хотіла, щоб Даніель із ним поспілкувався, побачився. І оскільки він пережив дуже великий стрес з початком повномасштабного вторгнення, я хотіла, щоб він душевно заспокоївся, побув з батьком трішки. Він побув. І ми поїхали назад",— розповіла Решетняк. 

Раніше співачка розповідала, що Єгор, за словами його мами, після початку повномасштабного вторгнення виїхав з Росії у США. Зараз продюсер, вірогідно, перебуває в Арабських Еміратах. 

Нагадаємо, TAYANNA присвятила свою нову пісню батькам. 

Також ми писали, що TAYANNA вперше прокоментувала виступ на весіллі фігуранта "п'яних вечірок". 

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