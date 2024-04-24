Співачка TAYANNA поважає Віру Брежнєву - що каже

Українська співачка TAYANNA на фотосесії. Фото: Instagram TAYANNA

Відома українська артистка, авторка і виконавиця пісень TAYANNA дала відверте інтерв’ю. У ньому учасниця Нацвідбору на "Євробачення" 2017 і 2018 років висловилася про критику в її бік через спільну композицію зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Інтерв’ю TAYANNA дала Obozrevatel.

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TAYANNA про хейт пісні з Вірою Брежнєвою

Співачка висловилася про те, що її пісню з Вірою Брежнєвою, яка одного разу переїхала до Росії і повернулася до України лише після початку повномасштабної війни, захейтили. TAYANNA прокоментувала критику в свій бік за те, що вона об’єдналася з цією артисткою.

Співачка TAYANNA на фотосесії. Фото: Instagram TAYANNA

Висловлюючись про хейт, співачка заявила, що в неї немає відповіді на запитання, чому Віра Брежнєва досі не повертається в український шоу-бізнес. Проте, TAYANNA наголосила, що вона поважає Брежнєву і любить її творчість.

"Знаєте, я не музичний критик, тому не маю відповіді на це запитання. А Віру поважаю. Мені подобається вона, як людина, мені подобається її творчість. А все решта… Думаю, що ви можете поставити це запитання їй напряму. Я не маю права відповідати", — заявила TAYANNA.

Співачка TAYANNA з Вірою Брежнєвою у кліпі на спільну пісню "Вишиванка". Фото: скриншот з YouTube

Пісня TAYANNA і Віри Брежнєвої "Вишиванка"

У 2022 році українська співачка TAYANNA об’єдналася в дует з артисткою Вірою Брежнєвою, яка до недавніх пір жила і будувала успішну кар’єру на території країни-агресорки. Зірки створили спільну композицію під назвою "Вишиванка" і зняли на неї кліп, який набрав майже три мільйони переглядів.

Коли ця пісня вперше вийшла, TAYANNA вирішила про це повідомити у своєму профілі в Instagram. Але вона не стала показувати фрагмент з кліпу, де вона разом з Вірою Брежнєвою, а лише поставила заставку, на якій були написані імена двох артисток.

Нова пісня TAYANNA з Вірою Брежнєвою. Фото: скриншот з Instagram

Після того, як співачка це зробила, в коментарях під її дописом одразу ж з’явилися незадоволені відгуки підписників.

Ох, тепер Вірка тільки вишиванки носить, згадала національний одяг України

Ми не забудемо твої слова, занадто високу ціну платимо за право існувати. Лицемірка

Дуже шкода, що тільки зараз Ви вирішили перевзутися! Скільки крові і страждань українців знадобилося для цього?

Коментар зі сторінки TAYANNA. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки TAYANNA. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки TAYANNA. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка TAYANNA презентувала власну колекцію хусток.

Раніше ми розповідали про те, що артистка TAYANNA презентувала спільний трек з відомим виконавцем.

Також ми повідомляли про те, що співачку TAYANNA помітили на скандальному весіллі.