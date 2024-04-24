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Співачка TAYANNA заявила, що поважає Віру Брежнєву не зважаючи ні на що

24 квітня 2024 19:03
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка TAYANNA поважає Віру Брежнєву - що каже
Українська співачка TAYANNA на фотосесії. Фото: Instagram TAYANNA
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська артистка, авторка і виконавиця пісень TAYANNA дала відверте інтерв’ю. У ньому учасниця Нацвідбору на "Євробачення" 2017 і 2018 років висловилася про критику в її бік через спільну композицію зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Інтерв’ю TAYANNA дала Obozrevatel.

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TAYANNA про хейт пісні з Вірою Брежнєвою

Співачка висловилася про те, що її пісню з Вірою Брежнєвою, яка одного разу переїхала до Росії і повернулася до України лише після початку повномасштабної війни, захейтили. TAYANNA прокоментувала критику в свій бік за те, що вона об’єдналася з цією артисткою.

TAYANNA на фотосессии
Співачка TAYANNA на фотосесії. Фото: Instagram TAYANNA

Висловлюючись про хейт, співачка заявила, що в неї немає відповіді на запитання, чому Віра Брежнєва досі не повертається в український шоу-бізнес. Проте, TAYANNA наголосила, що вона поважає Брежнєву і любить її творчість.

"Знаєте, я не музичний критик, тому не маю відповіді на це запитання. А Віру поважаю. Мені подобається вона, як людина, мені подобається її творчість. А все решта… Думаю, що ви можете поставити це запитання їй напряму. Я не маю права відповідати", — заявила TAYANNA.

TAYANNA с Верой Брежневой в клипе на общую песню "Вишиванка"
Співачка TAYANNA з Вірою Брежнєвою у кліпі на спільну пісню "Вишиванка". Фото: скриншот з YouTube

Пісня TAYANNA і Віри Брежнєвої "Вишиванка"

У 2022 році українська співачка TAYANNA об’єдналася в дует з артисткою Вірою Брежнєвою, яка до недавніх пір жила і будувала успішну кар’єру на території країни-агресорки. Зірки створили спільну композицію під назвою "Вишиванка" і зняли на неї кліп, який набрав майже три мільйони переглядів.

Коли ця пісня вперше вийшла, TAYANNA вирішила про це повідомити у своєму профілі в Instagram. Але вона не стала показувати фрагмент з кліпу, де вона разом з Вірою Брежнєвою, а лише поставила заставку, на якій були написані імена двох артисток.

Публікація зі сторінки TAYANNA
Нова пісня TAYANNA з Вірою Брежнєвою. Фото: скриншот з Instagram

Після того, як співачка це зробила, в коментарях під її дописом одразу ж з’явилися незадоволені відгуки підписників.

  • Ох, тепер Вірка тільки вишиванки носить, згадала національний одяг України
  • Ми не забудемо твої слова, занадто високу ціну платимо за право існувати. Лицемірка
  • Дуже шкода, що тільки зараз Ви вирішили перевзутися! Скільки крові і страждань українців знадобилося для цього?
Коментар зі сторінки TAYANNA
Коментар зі сторінки TAYANNA. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки TAYANNA
Коментар зі сторінки TAYANNA. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки TAYANNA
Коментар зі сторінки TAYANNA. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка TAYANNA презентувала власну колекцію хусток. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка TAYANNA презентувала спільний трек з відомим виконавцем. 

Також ми повідомляли про те, що співачку TAYANNA помітили на скандальному весіллі. 

Віра Брежнєва
Tayanna
шоу-бізнес
українські зірки

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