Співачка TAYANNA поважає Віру Брежнєву - що каже

Співачка TAYANNA заявила, що поважає Віру Брежнєву не зважаючи ні на що
Відома українська артистка, авторка і виконавиця пісень TAYANNA дала відверте інтерв’ю. У ньому учасниця Нацвідбору на "Євробачення" 2017 і 2018 років висловилася про критику в її бік через спільну композицію зі співачкою Вірою Брежнєвою.
Інтерв’ю TAYANNA дала Obozrevatel.
TAYANNA про хейт пісні з Вірою Брежнєвою
Співачка висловилася про те, що її пісню з Вірою Брежнєвою, яка одного разу переїхала до Росії і повернулася до України лише після початку повномасштабної війни, захейтили. TAYANNA прокоментувала критику в свій бік за те, що вона об’єдналася з цією артисткою.
Висловлюючись про хейт, співачка заявила, що в неї немає відповіді на запитання, чому Віра Брежнєва досі не повертається в український шоу-бізнес. Проте, TAYANNA наголосила, що вона поважає Брежнєву і любить її творчість.
"Знаєте, я не музичний критик, тому не маю відповіді на це запитання. А Віру поважаю. Мені подобається вона, як людина, мені подобається її творчість. А все решта… Думаю, що ви можете поставити це запитання їй напряму. Я не маю права відповідати", — заявила TAYANNA.
Пісня TAYANNA і Віри Брежнєвої "Вишиванка"
У 2022 році українська співачка TAYANNA об’єдналася в дует з артисткою Вірою Брежнєвою, яка до недавніх пір жила і будувала успішну кар’єру на території країни-агресорки. Зірки створили спільну композицію під назвою "Вишиванка" і зняли на неї кліп, який набрав майже три мільйони переглядів.
Коли ця пісня вперше вийшла, TAYANNA вирішила про це повідомити у своєму профілі в Instagram. Але вона не стала показувати фрагмент з кліпу, де вона разом з Вірою Брежнєвою, а лише поставила заставку, на якій були написані імена двох артисток.
Після того, як співачка це зробила, в коментарях під її дописом одразу ж з’явилися незадоволені відгуки підписників.
- Ох, тепер Вірка тільки вишиванки носить, згадала національний одяг України
- Ми не забудемо твої слова, занадто високу ціну платимо за право існувати. Лицемірка
- Дуже шкода, що тільки зараз Ви вирішили перевзутися! Скільки крові і страждань українців знадобилося для цього?
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