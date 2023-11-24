Певец YAKTAK в новом клипе впервые показал своих родителей

Певец YAKTAK с мамой. Фото: скрин с видео

Украинский певец YAKTAK представил новый трек "Батькам". В клипе он впервые показал личные фотографии и видео со своими родителями.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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В песне "Батькам" YAKTAK выражает чувство благодарности тем, кто научил мечтать, не опускать руки и всегда идти вперед. Он благодарит своих родителей за всю поддержку и сопротивление, вспоминает теплые моменты детства, когда они всегда были рядом. Тогда, когда дни казались длиннее, а вечера были наполнены простыми и приятными разговорами о жизни.

Композиция напоминает нам о том, как важно дарить свою заботу и звонить родителям, пока еще есть время.

"Родители бывают разные. У кого-то их уже нет, кто-то с ними не общается, кто-то набирает раз в 3 недели, а кто-то может поговорить с отцом как с лучшим другом. Но знаете, кем бы мы ни были, сколько бы мы ни виделись, где бы нас ни носила жизнь, родители всегда в наших глазах живут и их мечты о том, чтобы мы были достойными и счастливыми людьми. Они всегда с нами, всегда за нас. Набери родителям", — прокомментировал YAKTAK.

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