Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Певец YAKTAK в новом клипе впервые показал своих родителей arrow

Певец YAKTAK в новом клипе впервые показал своих родителей

24 ноября 2023 14:14
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Певец YAKTAK в новом клипе впервые показал своих родителей
Певец YAKTAK с мамой. Фото: скрин с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Украинский певец YAKTAK представил новый трек "Батькам". В клипе он впервые показал личные фотографии и видео со своими родителями.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

Читайте также:

Певец YAKTAK в новом клипе вспомнил детство

В песне "Батькам" YAKTAK выражает чувство благодарности тем, кто научил мечтать, не опускать руки и всегда идти вперед. Он благодарит своих родителей за всю поддержку и сопротивление, вспоминает теплые моменты детства, когда они всегда были рядом. Тогда, когда дни казались длиннее, а вечера были наполнены простыми и приятными разговорами о жизни.

 

Композиция напоминает нам о том, как важно дарить свою заботу и звонить родителям, пока еще есть время.

"Родители бывают разные. У кого-то их уже нет, кто-то с ними не общается, кто-то набирает раз в 3 недели, а кто-то может поговорить с отцом как с лучшим другом. Но знаете, кем бы мы ни были, сколько бы мы ни виделись, где бы нас ни носила жизнь, родители всегда в наших глазах живут и их мечты о том, чтобы мы были достойными и счастливыми людьми. Они всегда с нами, всегда за нас. Набери родителям", — прокомментировал YAKTAK.

Напомним, певец ELNEO посвятил новый клип погибшему другу из Мариуполя.

Ранее певица KOLA в новом клипе бросила вызов гравитации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме