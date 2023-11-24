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Співак YAKTAK у новому кліпі вперше показав своїх батьків

24 листопада 2023 14:14
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Співак YAKTAK у новому кліпі вперше показав своїх батьків
Співак YAKTAK з мамою. Фото: скриншот з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Український співак YAKTAK презентував новий трек "Батькам". У кліпі він вперше показав особисті фото та відео зі своїми батьками.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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У пісні "Батькам" YAKTAK висловлює почуття вдячності перед тими, хто навчив мріяти, не опускати руки і завжди йти вперед. Він дякує своїм батькам за всю підтримку та опору, згадує теплі моменти дитинства, коли вони завжди були поруч. Тоді, коли дні здавались довшими, а вечори були наповнені простими і приємними розмовами про життя.

 

Композиція нагадує нам про те, наскільки важливо дарувати свою турботу і телефонувати батькам, поки ще є час.

"Батьки бувають різні. В когось їх вже немає, хтось з ними не спілкується, хтось набирає раз в 3 тижні, а хтось може поговорити з батьком як з найкращим другом. Але знаєте, ким би ми не були, скільки би ми не бачились, де би нас не носило життя, батьки завжди в наших очах живуть і їх мрії про те, щоб ми були достойними та щасливими людьми. Вони завжди з нами, завжди за нас. Набери батькам", — прокоментував YAKTAK.

Нагадаємо, співак ELNEO присвятив новий кліп загиблому другу з Маріуполя.

Раніше співачка KOLA у новому кліпі кинула виклик гравітації.

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