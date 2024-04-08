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Певца ALEKSEEV "спалили" с известным украинским блогером

8 апреля 2024 16:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
ALEKSEEV заметили с новой любимой — фото
Украинский певец ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец ALEKSEEV был замечен в Одессе с новой возлюбленной. Артист обнимался с известным украинским блогером Дашей Кубик.

Об этом пишет украинский блоггер Богдан Беспалов.

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В самой популярной курортной зоне Одессы — пляже Аркадия, инсайдеры Беспалова заметили украинского певца вместе с известным украинским блогером Дашей Кубик.

Артист тепло обнимал блогера и шел держа её за руку.

ALEKSEEV гулял вместе с Дашей Кубик
ALEKSEEV с Дашей Кубик. Фото: bespalovmedia.com.ua
ALEKSEEV занимал Дашу Кубик
ALEKSEEV с Дашей Кубик. Фото: bespalovmedia.com.ua
ALEKSEEV заметили с Дашей Кубик
ALEKSEEV с Дашей Кубик. Фото: bespalovmedia.com.ua

Дело в том, что певец долгое время встречался с бывшей участницей "Виагра" — россиянкой Ульяной Синецкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALEKSEEV (@alekseev_officiel)

Хотя у нее есть русские корни, несколько лет до войны она жила в Украине. В начале полномасштабного вторжения РФ она находилась за границей и через несколько месяцев снова вернулась в Киев.

Чтобы Ульяна могла свободно жить в Украине, она даже прошла проверку СБУ. Ранее ALEKSEEV заявлял о том, что хочет помочь любимой изменить гражданство, однако пока неизвестно, отказалась ли она от российского паспорта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALEKSEEV (@alekseev_officiel)

Пока неизвестно, разошелся ли артист со своей любимой, или встречается с Дашей Кубик за её спиной.

Последние совместные публикации с Ульяной Синецкой ALEKSEEV публиковал прошлым летом.

Напомним, ранее мы писали, что ALEKSEEV пел по-русски на мероприятии в Тель-Авиве. Также исполнитель закончил 10-летнее сотрудничество с продюсером.

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Alekseev
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Богдан Беспалов

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