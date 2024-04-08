ALEKSEEV помітили із новою коханою— фото

Український співак ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Відомого українського співака ALEKSEEV помітили в Одесі із новою коханою. Артист обіймався з відомою українською блогеркою Дашею Кубік.

Про це пише український блогер Богдан Беспалов.

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У найпопулярнішій курортній зоні Одесі — пляжі Аркадії — інсайдери Беспалова помітили українського співака разом з відомою блогеркою Дашею Кубік.

Артист тепло обіймав блогерку та йшов, тримаючи її за руку.

ALEKSEEV з Дашею Кубік. Фото: bespalovmedia.com.ua

ALEKSEEV з Дашею Кубік. Фото: bespalovmedia.com.ua

ALEKSEEV з Дашею Кубік. Фото: bespalovmedia.com.ua

Справа у тому, що співак тривалий час зустрічався з колишньою учасницею "Віагра" – росіянкою Ульяною Сінецькою.

Хоча вона має російське коріння, декілька років до війни співачка жила в Україні. На початку повномасштабного вторгнення РФ вона перебувала за кордоном і через кілька місяців знову повернулася до Києва.

Аби Ульяна змогла вільно жити в Україні, вона пройшла перевірку СБУ. Раніше ALEKSEEV заявляв про те. що хоче допомогти коханій змінити громадянство, однак наразі невідомо, чи відмовилась вона від російського паспорта.

Наразі невідомо, чи розійшовся артист зі своєю коханою, чи зустрічається із Дашею Кубік за її спиною.

Останні спільні дописи з Ульяною Сінецькою ALEKSEEV публікував минулого літа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ALEKSEEV співав російською на заході у Тель-Авіві. Також виконавець закінчив 10-річну співпрацю з продюсером.