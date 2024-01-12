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ALEKSEEV закінчив 10-річну співпрацю з продюсером

12 січня 2024 13:18
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
ALEKSEEV закінчив 10-річну співпрацю з продюсером
ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український співак ALEKSEEV закінчив свою співпрацю з продюсером Олегом Боднарчуком. Вони домовились розійтися мирно.

Про це продюсер Олег Боднарчук розповів виданню "Коротко про".

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ALEKSEEV став самостійним артистом 

Український артист ALEKSEEV був під крилом продюсера Олега Боднарчука протягом 10 років. У 2024 році контракт закінчився і вони вирішили не продовжувати співпрацю.

"У 2024-му спливає час дії нашого робочого десятирічного контракту, і ми вирішили його не продовжувати. Домовилися, що у нас не буде зневажливих відгуків про минулу співпрацю. Мало того, я пообіцяв: якщо моя допомога буде потрібна на початку самостійного шляху — він може на неї розраховувати", — розповів продюсер.

ALEKSEEV і Олег Боднарчук.
ALEKSEEV і Олег Боднарчук. Фото: instagram.com/olegbodnarchuk/

Також Боднарчук впевнено заявив, що їхній тандем тримався на діловій основі і друзями вони не стали. Він захоплюється ALEKSEEV, адже він не схопив зірку після шаленої популярності, а залишався професіоналом своєї справи.

"Нікіта, не дивлячись на миттєву популярність, ніколи не дозволяв собі безвідповідальності, завжди цінував людей, які знали на той момент більше, мали досвід і вкладали свої зусилля у його майбутнє. Він дуже добре вихований, має здорові амбіції, талановитий співак і артист. Я не можу нас назвати великими друзями, але ми ніколи не були і ворогами. Завжди ділили на двох успіхи і невдачі", — відгукнувся продюсер про свого колишнього підопічного.

Раніше ми розповідали, що Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті.

Також Слава Камінська планує перекласти українською хіт гурту "НеАнгели".

музика
гроші
співак
українські зірки
Alekseev

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