ALEKSEEV закінчив 10-річну співпрацю з продюсером

ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel/

Український співак ALEKSEEV закінчив свою співпрацю з продюсером Олегом Боднарчуком. Вони домовились розійтися мирно.

Про це продюсер Олег Боднарчук розповів виданню "Коротко про".

Читайте також:

ALEKSEEV став самостійним артистом

Український артист ALEKSEEV був під крилом продюсера Олега Боднарчука протягом 10 років. У 2024 році контракт закінчився і вони вирішили не продовжувати співпрацю.

"У 2024-му спливає час дії нашого робочого десятирічного контракту, і ми вирішили його не продовжувати. Домовилися, що у нас не буде зневажливих відгуків про минулу співпрацю. Мало того, я пообіцяв: якщо моя допомога буде потрібна на початку самостійного шляху — він може на неї розраховувати", — розповів продюсер.

ALEKSEEV і Олег Боднарчук. Фото: instagram.com/olegbodnarchuk/

Також Боднарчук впевнено заявив, що їхній тандем тримався на діловій основі і друзями вони не стали. Він захоплюється ALEKSEEV, адже він не схопив зірку після шаленої популярності, а залишався професіоналом своєї справи.

"Нікіта, не дивлячись на миттєву популярність, ніколи не дозволяв собі безвідповідальності, завжди цінував людей, які знали на той момент більше, мали досвід і вкладали свої зусилля у його майбутнє. Він дуже добре вихований, має здорові амбіції, талановитий співак і артист. Я не можу нас назвати великими друзями, але ми ніколи не були і ворогами. Завжди ділили на двох успіхи і невдачі", — відгукнувся продюсер про свого колишнього підопічного.

Раніше ми розповідали, що Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті.

Також Слава Камінська планує перекласти українською хіт гурту "НеАнгели".