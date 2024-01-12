ALEKSEEV закінчив 10-річну співпрацю з продюсером
Український співак ALEKSEEV закінчив свою співпрацю з продюсером Олегом Боднарчуком. Вони домовились розійтися мирно.
Про це продюсер Олег Боднарчук розповів виданню "Коротко про".
ALEKSEEV став самостійним артистом
Український артист ALEKSEEV був під крилом продюсера Олега Боднарчука протягом 10 років. У 2024 році контракт закінчився і вони вирішили не продовжувати співпрацю.
"У 2024-му спливає час дії нашого робочого десятирічного контракту, і ми вирішили його не продовжувати. Домовилися, що у нас не буде зневажливих відгуків про минулу співпрацю. Мало того, я пообіцяв: якщо моя допомога буде потрібна на початку самостійного шляху — він може на неї розраховувати", — розповів продюсер.
Також Боднарчук впевнено заявив, що їхній тандем тримався на діловій основі і друзями вони не стали. Він захоплюється ALEKSEEV, адже він не схопив зірку після шаленої популярності, а залишався професіоналом своєї справи.
"Нікіта, не дивлячись на миттєву популярність, ніколи не дозволяв собі безвідповідальності, завжди цінував людей, які знали на той момент більше, мали досвід і вкладали свої зусилля у його майбутнє. Він дуже добре вихований, має здорові амбіції, талановитий співак і артист. Я не можу нас назвати великими друзями, але ми ніколи не були і ворогами. Завжди ділили на двох успіхи і невдачі", — відгукнувся продюсер про свого колишнього підопічного.
Раніше ми розповідали, що Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті.
Також Слава Камінська планує перекласти українською хіт гурту "НеАнгели".
Читайте Новини.LIVE!