Стала известна причина неожиданной смерти Мэттью Перри

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался от "острого действия кетамина". Это препарат, который используется для лечения депрессии, а также рекреационный наркотик.

Об этом пишет TMZ.

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Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес опубликовало отчет токсикологов, где делается вывод, что Перри проходил инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги за полторы недели до своей смерти. Однако кетамин в его организме к моменту смерти "не мог быть результатом инфузионной терапии, поскольку период полураспада кетамина составляет 3-4 часа или менее".

По словам судмедэксперта, кетамин в организме Перри вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и ослабление дыхания. Судмедэксперт не обнаружил следов алкоголя или других наркотиков. Факторами, способствовавшими смерти Перри, были усталость, ишемическая болезнь сердца и влияние бупренорфина. "Бупренорфин используется для отвыкания наркоманов от опиоидов", говорится в заключении.

Мэттью Перри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни, его тело обнаружил в джакузи его помощник. На месте происшествия не были найдены наркотики и алкоголь, однако его бывшая девушка Кэти Эдвардс заявила, что, по ее мнению, перед смертью у актера произошел рецидив: "Он бы не утонул просто так".

Напомним, Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.

Ранее звезда "Друзей" трогательно простился с Мэтью Перри.