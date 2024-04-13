Объявили причину смерти единственной сестры Крис Дженнер

Американская светская львица, бизнесвумен Крис Дженнер. Фото: Instagram/krisjenner

В прошлом месяце, 19 марта, скончалась единственная сестра американской бизнесвумен, мамы сестер Кардашьян, Крис Дженнер. Карен Хоутон было всего 65 лет. И только сейчас стала известна причина смерти родственницы знаменитостей.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Причина смерти сестры Крис Дженнер

Согласно документам, официальной причиной смерти Хоутон стала остановка сердца и внезапная сердечная аритмия. Диабет второго типа указан как вторичная основная причина. В отчете указано, что у Карен ранее диагностировали биполярное расстройство. После смерти ее кремировали.

Крис Дженнер (справа) и Карен Хоутон. Фото: Instagram/krisjenner

68-летняя Дженнер объявила о смерти своей сестры в Instagram. Звезда реалити-шоу о семье Кардашьян тогда отметила, что это стало полной неожиданностью.

"Она была самой милой, хорошей, самой чувствительной и уязвимой и такой смешной. Она всегда чувствовала благодарность за свою жизнь и дорожила своей семьей и друзьями, а особенно своей прекрасной дочерью", — написала Кайли.

Звездная мать шести детей сказала, что дорожит каждым воспоминанием, которое они оставили вместе.

"Смерть Карен является напоминанием о том, что жизнь так коротка и драгоценна, и завтрашний день никогда не обещан. Мы должны говорить тем, кого мы любим, как мы их любим. Я люблю тебя, моя прекрасная сестра", — подытожила она.

Крис Дженнер (справа) и Карен Хоутон. Фото: Instagram/krisjenner

Напомним, ранее мы писали, что Крис Дженнер снялась для обложки журнала Los Angeles Magazine, который назвал ее "женщиной года". Также мы рассказывали, что Ким и Хлои Кардашьян показали пышные формы на британских островах.