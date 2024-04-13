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Стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер

13 квітня 2024 23:07
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Стас Кожушко
Редактор
Оголосили причину смерті єдиної сестри Кріс Дженнер
Американська світська левиця, бізнесвумен Кріс Дженнер. Фото: Instagram/krisjenner
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого місяця, 19 березня, померла єдина сестра американської бізнесвумен, мами сестер Кардаш’ян, Кріс Дженнер. Карен Гоутон було лише 65 років. І тільки зараз стала відома причина смерті родички знаменитостей. 

Про це повідомляє видання Page Six.

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Причина смерті сестри Кріс Дженнер

Згідно з  документами, офіційною причиною смерті Гоутон стала зупинка серця та раптова серцева аритмія. Діабет другого типу вказаний як вторинна основна причина. У звіті зазначено, що в Карен раніше діагностували біполярний розлад.  Після смерті її кремували.

Стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер - фото 1
Кріс Дженнер (праворуч) та Карен Гоутон. Фото: Instagram/krisjenner

68-річна Дженнер оголосила про смерть своєї сестри в Instagram. Зірка реаліті-шоу про родину Кардаш’ян тоді зазначила, що це стало повною несподіванкою.

"Вона була наймилішою, найдобрішою, найчутливішою та вразливою і такою смішною. Вона завжди відчувала вдячність за своє життя і дорожила своєю родиною та друзями, а особливо своєю прекрасною дочкою", — написала Кайлі.

Зіркова матір шести дітей сказала, що дорожить кожним спогадом, який вони залишили разом.

"Смерть Карен є нагадуванням про те, що життя таке коротке й дорогоцінне, і завтрашній день ніколи не обіцяний. Ми повинні говорити тим, кого ми любимо, як ми їх любимо. Я люблю тебе, моя прекрасна сестро", — підсумувала вона.

Стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер - фото 2
Кріс Дженнер (праворуч) та Карен Гоутон. Фото: Instagram/krisjenner

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кріс Дженнер знялася для обкладинки журналу Los Angeles Magazine, який назвав її "жінкою року". Також ми розповідали, що Кім і Хлої Кардаш'ян показали пишні форми на британських островах.

смерть
родина
Кріс Дженнер
закордонні зірки

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