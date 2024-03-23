Стала известна реакция принца Гарри и Меган Маркл на новость об онкологии Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл обратились к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон после того, как у последней диагностировали рак. Герцог и герцогиня Сассекские "частно" общались с принцем и принцессой Уэльской.

Об этом пишет Daily Mail.

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Неизвестно, связывались ли по телефону, видеозвонку или сообщением родственники, как и неизвестно, улетит ли Гарри обратно в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские узнали о состоянии Кейт тогда, когда и мир узнал эту новость.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Кроме того, источники также сообщили, что пара "понятия не имела" о болезни Кейт.

39-летний герцог Сассекский ранее описывал Кейт как "старшую сестру, которой у него никогда не было", когда она обручилась с Уильямом 11 лет назад. Однако его отношения с принцем и принцессой Уэльской разрушились после выхода из королевской семьи.

В последний раз Кейт встречалась с Гарри после смерти королевы в сентябре 2022 года.

Принцесса Уэльская объявила о своем диагнозе во вчерашнем видеообращении, объяснив, что рак обнаружили у нее после операции на брюшной полости. Она сказала: "Операция прошла успешно, однако тесты после операции показали наличие рака. Как вы можете представить себе, это заняло время. Мне понадобилось время, чтобы восстановиться после серьезной операции, чтобы начать лечение. Но самое главное, что нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них способом и заверить их, что со мной все будет хорошо".

Дети Кейт Миддлтон и принц Гарри. Фото: Reuters

Через несколько часов после этой новости герцог и герцогиня Сассекские опубликовали короткое заявление, в котором пожелали принцессе Уэльской и ее семье "здоровья и выздоровления".

В прошлом месяце Гарри вернулся в Великобританию после экстренной поездки из США к королю после того, как у него был диагностирован рак.

Напомним, медицинские данные Кейт Миддлтон пытались украсть. А в сети возник скандал вокруг отретушированного фото Кейт Миддлтон.