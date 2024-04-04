Украинский певец Виталий Козловский. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский певец Виталий Козловский подтвердил слухи о рождении первенца. У артиста родился сын, которого он с женой назвал Оскаром.

Об этом он рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

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У Виталия Козловского родился сын

В начале марта Виталий Козловский впервые признался, что женился. Свою любимую он скрывает от посторонних глаз, однако по инсайдерской информации OBOZ.UA стало известно, что избранницей певца стала его менеджер и пиарщица Юлия Бакуменко.

В конце марта он выпустил лирическую композицию "Рубіж", в которой впервые показал беременную жену, однако не рассказал никаких подробностей.

Недавно артист признался, что у него родился сын, которого они с женой назвали Оскаром. Впервые артист услышал это имя во время визита в Италию, и оно ему очень понравилось.

"Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Я придумал. Когда-то давно был в гостях в Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскар. Я человек, который поет и воспринимает фонетикой. Это имя означает "божественный", и мне это запало в душу, потому что я его раньше ассоциировал с наградой в Голливуде, а тут отметил, что это очень красивое имя", — поделился певец.

Музыкант рассказал о первой встрече со своим сыном. У супругов были партнерские роды и Козловский все время поддерживал жену. Он признался, что радостную новость о том, что стал папой, он осознал только тогда, когда ездил домой за вещами для роддома.

"Меня позвали перерезать пуповину, у меня был мандраж. Помню это ощущение, потом мне его положили на грудь, и ты не веришь, в происходящее, в жизни было так много эмоциональных вещей, и уже не понимаешь, где реальность, а где нет, это было нереально. Только вечером, когда ехал из дома с вещами в клинику, меня прорвало на слезы, которые не заканчивались до моего приезда в роддом. Я понял, что самый счастливый человек в мире, потому что могу быть живым, здоровым и почувствовать новую жизнь. Это большое чудо, счастье", — поделился артист

Напомним, Виталий Козловский показал первое фото с избранницей. А раньше стало известно, на ком женился Виталий Козловский.