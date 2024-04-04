У Віталія Козловського народився син — фото

Український співак Віталій Козловський. Фото: скриншот YouTube

Відомий український співак Віталій Козловський підтвердив чутки про народження первістка. У артиста народився син, якого він з дружиною назвав Оскаром.

Про це він розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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У Віталія Козловського народився син

На початку березня Віталій Козловський вперше зізнався, що одружився. Свою кохану він приховує від сторонніх очей, однак за інсайдерською інформацією OBOZ.UA, стало відомо, що обраницею співака стала його менеджерка та піарниця Юлія Бакуменко.

Наприкінці березня він випустив ліричну композицію "Рубіж", у якій вперше показав вагітну дружину, однак не розповів ніяких подробиць.

Нещодавно артист зізнався, що в нього народився син, якого вони з дружиною назвали Оскаром. Вперше артист почув це ім'я під час візиту до мами в Італію, і воно йому дуже сподобалося.

"Нещодавно Україна отримала "Оскар", і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Я придумав. Колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскар. Я людина, яка співає і сприймає фонетикою. Це ім'я означає "божественний", і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голлівуді, а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я", — поділився співак.

Музикант розповів про першу зустріч зі своїм сином. В подружжя були партнерські пологи, і Козловський весь час підтримував дружину. Він зізнався, що радісну новину про те, що став татом, він усвідомив лише тоді, коли їздив додому за речами для пологового.

"Мене покликали перерізати пуповину, у мене був мандраж. Пам'ятаю це відчуття, потім мені його поклали на груди, і ти не віриш в те, що відбувається, в житті було так багато емоційних речей, і вже не розумієш, де реальність, а де ні, це було нереально. Тільки ввечері, коли їхав з дому з речами в клініку, мене прорвало на сльози, які не закінчувалися до мого приїзду в пологовий. Я зрозумів, що найщасливіша людина у світі, тому що маю змогу бути живим, здоровим та відчути нове життя. Це велике чудо, щастя", — поділився артист.

Нагадаємо, Віталій Козловський показав перше фото з обраницею. А раніше стало відомо, з ким одружився Віталій Козловський.