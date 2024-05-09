Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

Песенный конкурс "Евровидение-2024". Фото: EBU

Конкурсная песня alyona alyona & Jerry Heil побила рекорд у Spotify. Трек Teresa & Maria, который в этом году представила Украина на Евровидении-2024, стала очень успешной.

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Teresa & Maria собрала 10 миллионов прослушиваний в Spotify

На музыкальном стриминге Spotify песня собрала 10 миллионов прослушиваний. Она держалась в ТОП-15 в чартах Daily Top Songs/Weekly Top Songs. И стала самой популярной украинской песней на этой платформе.

Песня "Teresa & Maria" в Spotify. Фото: скриншот

Также на платформе Apple Music трек находится в ТОП-100 Украины уже 116 дней. В настоящее время занимает третье место, хотя уже прошло более 4 месяцев после премьеры.

Топ-100 в Apple Music. Фото: скриншот

Кроме того, на YouTube Music композицию прослушали уже 33 миллиона раз.

Напомним, в Мальме состоялся протест против участия Израиля в конкурсе. Также мы рассказывали, кто, по мнению букмекеров, должен выиграть во втором полуфинале Евровидения-2024.