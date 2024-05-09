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Яким країнам другого півфіналу Євробачення букмекери пророкують увійти до десятки кращих

9 травня 2024 21:12
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Стас Кожушко
Редактор
Букмекери назвали десять країн, які кваліфікуються з другого півфіналу Євробачення 2024
Представниця від Вірменії, співачка LADANIVA. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже за годину (о 22:00) в четвер, 9 травня, у шведському Мальме почнеться прямий ефір другого півфінал "Євробачення 2024". За вихід у фінал пісенного конкурсу претендують 16 країн. Букмекери вже визначились з тими, хто потрапить до десятки та кваліфікується до суботнього гранд-шоу. 

Про це повідомляється на порталі Eurovision World.

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Хто пройде до фіналу згідно з даними букмекерів

Майже стовідсоткові шанси (94%) мають представники Швейцарії та Нідерландів. Вони є одними з фаворитів "Євробачення 2024" в цілому. Також до десятки щасливчиків мають потрапити Вірменія, Ізраїль, Греція, Норвегія, Грузія, Естонія, Бельгія та Австрія. Шість країн, за прогнозами букмекерів, не пройдуть: Сан-Марино, Данія, Албанія, Чехія, Мальта та Латвія. 

Прогноз букмекерів
Прогноз букмекерів на другий півфінал "Євробачення 2024". Скриншот: Eurovision World

Список півфіналістів Євробачення 2024

  1. Австрія: Kaleen — We Will Rave 
  2. Албанія: BESA — TITAN
  3. Бельгія: Mustii — Before the Party’s Over 
  4. Вірменія: LADANIVA — Jako
  5. Греція: Marina Satti — ZARI
  6. Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter
  7. Данія: SABA — SAND
  8. Естонія: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
  9. Ізраїль: Eden Golan — Hurricane
  10. Латвія: Dons — Hollow
  11. Мальта: Sarah Bonnici — Loop
  12. Норвегія: Gåte — Ulveham
  13. Нідерланди: Joost Klein — Europapa
  14. Сан-Марино: MEGARA — 11:11
  15. Чехія: Aiko — Pedestal
  16. Швейцарія: Nemo — The Code

Також на сцену під час другого півфіналу вийдуть представники трьох країн "Великої п’ятірки": Франції, Іспанії та Італії. Згідно з правилами конкурсу, вони автоматично проходять у фінал, то ж за це не змагатимуться. 

Пряма трансляція другого півфіналу "Євробачення 2024" розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00. Також шоу можна дивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що шведський співак порушив правила "Євробачення" через Палестину. Також ми розповідали, як українські зірки прокоментували виступ Jerry Heil і Alyona Alyona на "Євробаченні".

Євробачення
музика
букмекери
конкурс
Євробачення-2024

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