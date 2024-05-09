Букмекери назвали десять країн, які кваліфікуються з другого півфіналу Євробачення 2024

Яким країнам другого півфіналу Євробачення букмекери пророкують увійти до десятки кращих
Вже за годину (о 22:00) в четвер, 9 травня, у шведському Мальме почнеться прямий ефір другого півфінал "Євробачення 2024". За вихід у фінал пісенного конкурсу претендують 16 країн. Букмекери вже визначились з тими, хто потрапить до десятки та кваліфікується до суботнього гранд-шоу.
Про це повідомляється на порталі Eurovision World.
Хто пройде до фіналу згідно з даними букмекерів
Майже стовідсоткові шанси (94%) мають представники Швейцарії та Нідерландів. Вони є одними з фаворитів "Євробачення 2024" в цілому. Також до десятки щасливчиків мають потрапити Вірменія, Ізраїль, Греція, Норвегія, Грузія, Естонія, Бельгія та Австрія. Шість країн, за прогнозами букмекерів, не пройдуть: Сан-Марино, Данія, Албанія, Чехія, Мальта та Латвія.
Список півфіналістів Євробачення 2024
- Австрія: Kaleen — We Will Rave
- Албанія: BESA — TITAN
- Бельгія: Mustii — Before the Party’s Over
- Вірменія: LADANIVA — Jako
- Греція: Marina Satti — ZARI
- Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter
- Данія: SABA — SAND
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
- Ізраїль: Eden Golan — Hurricane
- Латвія: Dons — Hollow
- Мальта: Sarah Bonnici — Loop
- Норвегія: Gåte — Ulveham
- Нідерланди: Joost Klein — Europapa
- Сан-Марино: MEGARA — 11:11
- Чехія: Aiko — Pedestal
- Швейцарія: Nemo — The Code
Також на сцену під час другого півфіналу вийдуть представники трьох країн "Великої п’ятірки": Франції, Іспанії та Італії. Згідно з правилами конкурсу, вони автоматично проходять у фінал, то ж за це не змагатимуться.
Пряма трансляція другого півфіналу "Євробачення 2024" розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00. Також шоу можна дивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що шведський співак порушив правила "Євробачення" через Палестину. Також ми розповідали, як українські зірки прокоментували виступ Jerry Heil і Alyona Alyona на "Євробаченні".
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