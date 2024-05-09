Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

Пісенний конкурс Євробачення-2024. Фото: EBU

Конкурсна пісня alyona alyona & Jerry Heil побила рекорд у Spotify. Трек Teresa & Maria, який цьогоріч представила Україна на Євробаченні-2024, стала надзвичайно успішною.

Редакція Новини.LIVE зібрала перегляди.

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Teresa & Maria зібрала 10 мільйонів прослуховувань у Spotify

На музичному стрімінгу Spotify пісня зібрала 10 мільйонів прослуховувань. Вона трималась у ТОП-15 в чартах Daily Top Songs/Weekly Top Songs і стала найпопулярнішою українською піснею на цій платформі.

Пісня Teresa & Maria в Spotify. Фото: скриншот

Також на платформі Apple Music трек перебуває у ТОП-100 України вже 116 днів. Нині посідає третє місце, хоча вже минуло понад 4 місяці після прем'єри.

Топ-100 в Apple Music. Фото: скриншот

Окрім того, на YouTube Music композицію прослухали вже 33 мільйони відтворень.

Нагадаємо, у Мальме відбувся протест проти участі Ізраїлю у конкурсі. Також ми розповідали, хто, на думку букмекерів. має виграти у другому півфіналі Євробачення-2024.