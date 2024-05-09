Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify arrow

Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

9 травня 2024 22:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify
Пісенний конкурс Євробачення-2024. Фото: EBU
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Конкурсна пісня alyona alyona & Jerry Heil побила рекорд у Spotify. Трек Teresa & Maria, який цьогоріч представила Україна на Євробаченні-2024, стала надзвичайно успішною.

Редакція Новини.LIVE зібрала перегляди.

Читайте також:

Teresa & Maria зібрала 10 мільйонів прослуховувань у Spotify

На музичному стрімінгу Spotify пісня зібрала 10 мільйонів прослуховувань. Вона трималась у ТОП-15 в чартах Daily Top Songs/Weekly Top Songs і стала найпопулярнішою українською піснею на цій платформі.

Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify - фото 1
Пісня Teresa & Maria в Spotify. Фото: скриншот

Також на платформі Apple Music трек перебуває у ТОП-100 України вже 116 днів. Нині посідає третє місце, хоча вже минуло понад 4 місяці після прем'єри. 

Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify - фото 2
Топ-100 в Apple Music. Фото: скриншот

Окрім того, на YouTube Music композицію прослухали вже 33 мільйони відтворень.

Нагадаємо, у Мальме відбувся протест проти участі Ізраїлю у конкурсі. Також ми розповідали, хто, на думку букмекерів. має виграти у другому півфіналі Євробачення-2024.

Євробачення
Alyona Alyona
рекорд
Jerry Heil
Spotify
пісня
конкурс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні