Стало известно, какие отношения Мэттью Перри имел с женщиной, считающейся причастной к его смерти.

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Бывшая супруга актера Чарли Шина Брук Мюллер имела "романтические отношения" с Мэттью Перри почти два десятилетия назад. Это заявление прозвучало после сообщений о том, что 46-летняя актриса была допрошена правоохранительными органами на фоне смерти звезды "Друзей".

Об этом пишет Daily Mail.

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На этой неделе появилась информация, что полиция Лос-Анджелеса неоднократно опрашивала Мюллер в связи со смертью Перри. Актер ушел из жизни в прошлом году из-за "влияния кетамина".

Брук Мюллер с супругом Чарли Шином. Фото: Reuters

Мюллер никогда не была арестована, и источники сообщили, что она сотрудничала со следствием.

Теперь бывшая девушка Перри, Кайти Эдвардс, утверждает, что актер с Мюллер встречался, когда они познакомились в обществе анонимных алкоголиков.

"Брук встречалась с Мэттью в 2006 году, примерно в то время, когда я впервые начала тусоваться с Мэттью", — сказала 48-летняя Эдвардс, добавив, что она считает, что Перри и Мюллер могли "восстановить отношения" в его последние годы.

"Мы все встретились в обществе анонимных алкоголиков в 2006 году", — сказал Эдвардс, которая работала помощником Перри в 2010 и 2011 годах.

Она назвала Мюллер "своей соперницей", добавив: "Я знала о ней, и я уверена, что она знала обо мне. Мы тусовались с Мэттью, встречались с ним, и это было не так уж важно. Это, наверное, продолжалось три месяца. Он, Брук и я, это всегда было в его доме".

В 2006 году Мюллер познакомили с Чарли Шином, с которым она обручилась в следующем году и в конце концов вышла замуж в 2008 году.

"Еще в 2010 году, когда я начала работать с Мэттью, я даже спросила о ней, до сих пор ли он общается с Брук и что он думает о том, что она с Чарли. Он сказал, что это его не удивило, потому что она была такой. Она хотела связаться с актером с деньгами. Это то, чего она хотела, такой образ жизни, быть замужем и иметь детей с актером, и я не думаю, что Мэттью когда-нибудь собирался дать ей это",— говорит Эдвардс.

Далее она предположила, что они, возможно, "восстановили связь за последние два года или около того".

"Она была трезвой, когда встречалась с Мэттью в 2006 году, потому что он был трезв в то время. Вполне возможно, что после Чарли она слетела с катушек, и они снова встретились в реабилитационном центре", — сказала Эдвардс.

Эти заявления появились после того, как стало известно, что полиция допросила Мюллер о Перри, которого нашли мертвым в своем джакузи в октябре прошлого года.

"Она наняла адвокатов и неоднократно встречалась с правоохранительными органами, когда они прибыли в ее дом с ордером на обыск. Она молчит об этой ситуации", — пояснил источник.

Это событие произошло после отчета, в котором говорится, что следователи могут предъявить обвинения в смерти актера "нескольким людям".

"Трудно точно сказать или точно знать, какова ее роль в смерти Мэттью, но она категорична, что не имела к этому отношения", — сообщил источник.

На протяжении многих лет у Мюллер были разные проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами. В июле 2011 г. она прошла реабилитационную программу. Через два года у нее забрали детей по подозрению в употреблении наркотиков. Мюллер снова попала в реабилитационный центра.

Ее последняя реабилитация прошла в августе 2019 года. С 2008 по 2011 год Мюллер была замужем за актером Чарли Шином. Пара имеет сыновей-близнецов, Боба и Макса. Их развод произошел на фоне обвинений в домашнем насилии со стороны Шина.

Смерть Перри в октябре 2023 года в возрасте 54 лет повергла в шок. Звезда "Друзей" был найден в своем джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие показало, что он умер из-за влияния кетамина.

Количество кетамина в его крови было в пределах общего наркоза во время операции. Это было указано как главная причина смерти, которая была признана несчастным случаем без подозрения на преступление, говорится в отчете.

Близкие к актеру люди сообщили следователям, что он проходил инфузионную терапию кетамином. Препарат десятилетиями используется для лечения депрессии, тревоги и боли.

Согласно отчету, следователи по делу изъяли у Мюллер ноутбук и iPhone.

Инсайдер подтвердил, что Мюллер и Перри познакомились во время реабилитации.

"У них завязалась неожиданная дружба", — сказал друг.

В 2022 году Перри сказал, что по его подсчетам он потратил 9 миллионов долларов на борьбу со своей зависимостью во время 15 реабилитационных курсов.

В отчете журнала People источник в правоохранительных органах заявил, что расследование сейчас "приближается к завершению".

Источник не уточнил, кто является "несколькими людьми", которым могут быть предъявлены обвинения, добавив, что любые дальнейшие действия будет за прокуратурой США.

В декабре прошлого года медицинский эксперт предположил, что актер "вероятно" незаконно получил кетамин. Несмотря на то, что к моменту смерти Перри проходил лечение тревожности и депрессии кетамином, в отчете о вскрытии отмечалось, что "кетамин в его организме во время смерти не попал от этой инфузионной терапии".

В сотрудничестве с DEA и почтовым инспектором США полиция Лос-Анджелеса начала расследовать, откуда взялся кетамин, "сыгравший роль" в смерти актер.

"Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что продолжается расследование того, откуда Мэттью получил кетамин, который в конце концов сыграл роль в его смерти, и главный вопрос состоит в том, кто предоставил наркотик и при каких обстоятельствах", — сообщает издание.

Также было обнаружено, что они уже общались с "некоторыми влиятельными людьми в Голливуде", которые, как известно, "в прошлом употребляли наркотики или злоупотребляли ими", поскольку они могли иметь информацию, ведущую к источнику.

За год до смерти он рассказал о своей борьбе с зависимостью и подробно описал путь к трезвости в своих мемуарах. В 2022 году он утверждал, что наконец трезв после нескольких неудачных попыток очиститься.

Но друзья рассказали, что актер получал запрещенные препараты.

"Он писал, надеялся, будто он уже был там. Он писал сценарий, жизни, которой хотел", — говорят друзья актера о его книге.

Напомним, ранее стало известно, какие выводы пришли к расследованию смерти Мэттью Перри. А также мы писали, что мемуары Мэттью Перри стали бестеллером после его трагической смерти.