Стало відомо, які стосунки Меттью Перрі мав із жінкою, яку вважають причетною до його смерті

Актор Меттю Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Колишня дружина актора Чарлі Шина Брук Мюллер мала "романтичні стосунки" з Меттью Перрі майже два десятиліття тому. Ця заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що 46-річну актрису допитали правоохоронні органи на тлі смерті зірки "Друзів" від передозування.

Про це пише Daily Mail.

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Цього тижня з'явилася інформація, що поліція Лос-Анджелеса неодноразово опитувала Мюллер у зв'язку зі смертю Перрі. Актор пішов з життя минулого року через "вплив кетаміну".

Брук Мюллер із чоловіком Чарлі Шином. Фото: Reuters

Мюллер ніколи не була заарештована, і джерела повідомили, що вона співпрацювала зі слідством.

Тепер колишня дівчина Перрі, Кайті Едвардс, стверджувала, що актор із Мюллер зустрічався, коли вони познайомилися у товаристві анонімних алкоголіків.

"Брук зустрічалася із Меттью у 2006 році, приблизно в той час, коли я вперше почала тусуватися з Меттью", — сказала 48-річна Едвардс, додавши, що вона вважає, що Перрі та Мюллер могли "відновити стосунки" в його останні роки життя.

"Ми всі зустрілися у товаристві анонімних алкоголіків у 2006 році", — сказала Едвардс, яка пізніше працювала помічником Перрі в 2010 і 2011 роках.

Вона назвала Мюллер "своєю суперницею", додавши: "Я знала про неї, і я впевнена, що вона знала про мене. Ми тусувалися із Меттью, зустрічалися із ним, і це було не так вже й важливо. Це, напевно, тривали три місяці. Він, Брук і я, це завжди було в його домі".

У 2006 році, Мюллер познайомили з Чарлі Шином, з яким вона заручилася наступного року і зрештою вийшла заміж у 2008 році.

"Ще в 2010 році, коли я почала працювати з Меттью, я навіть запитала про неї, чи він досі спілкується із Брук і що він думає про те, що вона з Чарлі. Він сказав, що це його не здивувало, тому що вона була такою. Вона хотіла зв’язатися із актором із грошима. Це те, чого вона хотіла, такий спосіб життя, бути заміжньою і мати дітей з актором, і я не думаю, що Меттью коли-небудь збирався дати їй це", — говорить Едвардс.

Далі вона припустила, що вони, можливо, "відновили зв’язок протягом останніх двох років або близько того".

"Вона була тверезою, коли зустрічалася з Меттью в 2006 році, тому що він був тверезим у той час. Цілком можливо, що після Чарлі вона зійшла з колії, і вони знову зустрілися у реабілітаційному центрі", — сказала Едвардс.

Ці заяви з'явилися після того, як стало відомо, що поліція допитала Мюллер про Перрі, якого знайшли мертвим у своїй джакузі в жовтні минулого року.

"Вона найняла адвокатів і неодноразово зустрічалася з правоохоронними органами, відколи вони прибули в її будинок із ордером на обшук. Вона мовчить про цю ситуацію", — пояснило джерело.

Ця подія сталася після звіту, в якому говориться, що слідчі можуть висунути звинувачення у смерті актора "кільком людям".

"Важко точно сказати чи точно знати, яка її роль у смерті Меттью, але вона категорична, що не мала до цього відношення", — повідомило джерело.

Протягом багатьох років у Мюллер були різні проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами. У липні 2011 року вона пройшла реабілітаційну програму. Через два роки у неї забрали дітей через підозру в вживанні наркотиків. Мюллер знову потрапив у реабілітаційний центр.

Її остання реабілітація відбулася в серпні 2019 року. З 2008 по 2011 рік Мюллер була одружена з актором Чарлі Шином. Пара має синів-близнюків, Боба та Макса. Їхнє розлучення відбулося на тлі звинувачень у домашньому насильстві з боку Шина.

Смерть Перрі у жовтні 2023 року у віці 54 років шокувала світ. Зірка "Друзів" був знайдений в своїй джакузі у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Розтин показав, що він помер через вплив кетаміну.

Кількість кетаміну в його крові була в межах загального наркозу під час операції. Це було вказано як головну причину смерті, яка була визнана нещасним випадком без підозри на злочин, йдеться у звіті.

Близькі до актора люди повідомили слідчим, що він проходив інфузійну терапію кетаміном. Препарат десятиліттями використовується для лікування депресії, тривоги та болю.

Згідно зі звітом, слідчі у справі вилучили у Мюллер ноутбук і iPhone.

Інсайдер підтвердив, що Мюллер і Перрі познайомилися під час реабілітації.

"У них зав'язалася несподівана дружба", — сказав друг.

У 2022 році Перрі сказав, що, за його підрахунками, він витратив 9 мільйонів доларів на боротьбу зі своєю залежністю під час 15 реабілітаційних курсів.

У звіті журналу People, джерело в правоохоронних органах заявило, що розслідування зараз "наближається до завершення".

Джерело не уточнило, хто є "декількома людьми", яким потенційно можуть бути пред'явлені звинувачення, додавши, що будь-які подальші дії за прокуратурою США.

У грудні минулого року медичний експерт припустив, що актор "ймовірно" незаконно отримав кетамін. Незважаючи на те, що на момент смерті Перрі проходив лікування тривожності та депресії кетаміном, у звіті про розтин зазначалося, що "кетамін у його організмі під час смерті не міг потрапити від цієї інфузійної терапії".

У співпраці з DEA та поштовим інспектором США поліція Лос-Анджелеса почала розслідувати, звідки взявся кетамін, який "зіграв роль" у смерті актор.

"Джерела в правоохоронних органах повідомляють нам, що триває розслідування того, звідки Меттью отримав кетамін, який зрештою зіграв роль у його смерті, і головне питання полягає в тому, хто надав наркотик і за яких обставин", — повідомляє видання.

Також було виявлено, що вони вже спілкувалися з "деякими відомими людьми в Голлівуді", які, як "в минулому вживали наркотики або зловживали ними", і тепер "могли мати інформацію, що веде до джерела".

За рік до смерті він розповів про свою боротьбу із залежністю та детально описав свій шлях до тверезості у своїх мемуарах. У 2022 році він стверджував, що нарешті змінився після кількох невдалих спроб очиститися.

Але друзі розповіли, що актор таки отримував заборонені препарати.

"Він писав, сподівався, ніби він уже був там. Він писав сценарій, життя, якого хотів", — говорять друзі актора про його книгу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яких висновків дійшло розслідування смерті Меттью Перрі. А також ми писали, що мемуари Меттю Перрі стали бестелером після його трагічної смерті.