ЗМІ дізналися, чию колишню дружину вважають причетною до смерті Меттью Перрі
ЗМІ повідомили ім'я жінки, яку поліція вважає причетною до смерті зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Причиною смерті актора, якого знайшли мертвим у його будинку наприкінці минулого року, вважають вплив кетаміну.
Про це пише Daily Mail.
Поліція вважає причетною до смерті Перрі відому акторку
Як вважають слідчі, принести пігулки йому могла його знайома — актриса та колишня дружина Чарлі Шина Брук Мюллер. Брук уже допитала поліція, у неї вилучили телефон та комп'ютер. Найближчим часом їй можуть звинуватити у ненавмисному вбивстві. У справі також проходять ще кілька людей.
"Вона найняла адвокатів і неодноразово зустрічалася із представниками правоохоронних органів відтоді, як вони прибули до її будинку з ордером на обшук. Вона мовчить про ситуацію", — каже видання.
46-річна Брук, як і Меттью Перрі, мала проблеми з наркотичними речовинами, і вона проходила лікування в рехабі. Там вони, мабуть, і познайомилися з актором. Два роки тому через залежність у неї забрали дітей: двох синів від Чарлі Шина, Боба та Макса. Сам Чарлі Шин також страждав на залежність і хворий на ВІЛ.
Меттью Перрі помер наприкінці минулого року на 55-му році життя, втопившись у джакузі через вплив кетаміну, який він приймав для лікування депресії. Нещодавно слідчі виявили нові подробиці: кетаміну не було в будинку актора, а останній сеанс лікування з його вживанням був понад тиждень тому і не міг спричинити передозування. Крім того, актор не вживав алкоголю та заборонених речовин. Слідчі дійшли висновку, що хтось міг принести йому кетамін.
Перрі, який відомий за роллю Чендлера в серіалі "Друзі", у своїх мемуарах розповідав про те, що витратив понад 9 млн доларів на лікування від залежності, відвідав шість тисяч зустрічей анонімних алкоголіків і 15 разів лежав у рехабі. При цьому, за словами його близьких, останнім часом перед смертю він нічого не вживав.
Нагадаємо, Дженніфер Еністон важко переживає смерть Меттью Перрі. А раніше ми писали, що мемуари Меттью Перрі стали бестселлером після його смерті.
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