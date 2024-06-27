ЗМІ дізналися, чию колишню дружину вважають причетною до смерті Меттью Перрі

Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

ЗМІ повідомили ім'я жінки, яку поліція вважає причетною до смерті зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Причиною смерті актора, якого знайшли мертвим у його будинку наприкінці минулого року, вважають вплив кетаміну.

Про це пише Daily Mail.

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Як вважають слідчі, принести пігулки йому могла його знайома — актриса та колишня дружина Чарлі Шина Брук Мюллер. Брук уже допитала поліція, у неї вилучили телефон та комп'ютер. Найближчим часом їй можуть звинуватити у ненавмисному вбивстві. У справі також проходять ще кілька людей.

"Вона найняла адвокатів і неодноразово зустрічалася із представниками правоохоронних органів відтоді, як вони прибули до її будинку з ордером на обшук. Вона мовчить про ситуацію", — каже видання.

46-річна Брук, як і Меттью Перрі, мала проблеми з наркотичними речовинами, і вона проходила лікування в рехабі. Там вони, мабуть, і познайомилися з актором. Два роки тому через залежність у неї забрали дітей: двох синів від Чарлі Шина, Боба та Макса. Сам Чарлі Шин також страждав на залежність і хворий на ВІЛ.

Брук Мюллер та Чарлі Шин. Фото: WireImage.

Меттью Перрі помер наприкінці минулого року на 55-му році життя, втопившись у джакузі через вплив кетаміну, який він приймав для лікування депресії. Нещодавно слідчі виявили нові подробиці: кетаміну не було в будинку актора, а останній сеанс лікування з його вживанням був понад тиждень тому і не міг спричинити передозування. Крім того, актор не вживав алкоголю та заборонених речовин. Слідчі дійшли висновку, що хтось міг принести йому кетамін.

Перрі, який відомий за роллю Чендлера в серіалі "Друзі", у своїх мемуарах розповідав про те, що витратив понад 9 млн доларів на лікування від залежності, відвідав шість тисяч зустрічей анонімних алкоголіків і 15 разів лежав у рехабі. При цьому, за словами його близьких, останнім часом перед смертю він нічого не вживав.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон важко переживає смерть Меттью Перрі. А раніше ми писали, що мемуари Меттью Перрі стали бестселлером після його смерті.