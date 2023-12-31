Стало известно, кто победил в 12-м сезоне кулинарного телешоу "МастерШеф"

Кадр из финального эпизода шоу "МастерШеф-12". Фото: СТБ

Завершился уже 12-й сезон популярного телепроекта "МастерШеф". Суперфиналистами были лишь две участницы: Ольга Рябенко и Валерия Матрохина.

Об этом сообщает телеканал "СТБ".

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Концепция Ольги состояла из двух частей. Первая — это история жизни. Вторая — простая элегантность.

"Я концентрируюсь на субпродуктах. То есть тех, которые много у нас просто не замечают. Когда идешь на базар — оно стоит копейки. Но это могут быть вкусными ресторанными блюдами. Я пришла с этим, и я выйду с этим. Закуска состоит из корнеплодов и почек кролика. На основное — пшеница с гребешками петуха и эспумой из жареного лука. И на десерт медовик с бегонией", — рассказала в финальном выпуске Ольга.

Финалистка телешоу "МастерШеф-12" Ольга Рябенко. Фото: СТБ

Валерия же решила придерживаться концепции важных проблем. Ее блюда были о встрече украинской кухни с востока и запада. На закуску Лера готовила борщ, но в виде картофельных клецков с эспумой огурца. На основное блюдо вдохновлялось воспоминаниями из Карпат: грибы, топинамбур, мясо. А вот на десерт — киевский торт в собственной интерпретации.

Именно она и стала победительницей двенадцатого сезона "МастерШеф-12". Валерия преподавала бальные танцы для детей, сейчас обожает заниматься стретчингом и танцами на каблуках. До полномасштабной войны с подругой занимались модельным бизнесом и организацией конкурсов красоты. На участие в проекте вдохновила подруга, восхищавшаяся ее кулинарным талантом.

"Это был сложный сезон, мы возлагали на вас большую ответственность. Вы сделали незабываемую свадьбу азовцев, достойно отдали честь подвигам украинских железнодорожников. Даже несмотря на взрывы российских ракет над головами, вы искали продукты для маленьких пластунов. И все это вы делали единой командой 12- го сезона", — прокомментировали судьи.

Судьи телешоу "МастерШеф-12". Фото: СТБ

Напомним, ранее мы писали, известный украинский телеведущий сбежал за границу. Также мы рассказывали, что Леся Никитюк стала ведущей шоу, в котором начала свою карьеру.