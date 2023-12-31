Стало відомо, хто переміг у 12-му сезоні кулінарного телешоу "МастерШеф"

Кадр з фінального епізоду шоу "МастерШеф-12". Фото: СТБ

Завершився вже 12-ий сезон популярного телепроєкту "МастерШеф". Суперфіналістами були лише дві учасниці: Ольга Рябенко та Валерія Матрохіна.

Про це повідомляє телеканал "СТБ".

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Концепція Ольги складалася з двох частин. Перша — це історія життя. Друга — проста елегантність.

"Я концентруюсь на субпродуктах. Тобто тих, які багато у нас просто не помічають. Коли йдеш на базар — воно коштує копійки. Але це можуть бути смачними ресторанними стравами. Я прийшла з цим, і я вийду з цим. Закуска складається з коренеплодів і нирок кролика. На основне — пшениця з гребінцями півня та еспумою зі смаженої цибулі. І на десерт медовик з бегонією", — розповіла в фінальному випуску Ольга.

Фіналістка телешоу "МастерШеф-12" Ольга Рябенко. Фото: СТБ

Валерія ж вирішила дотримуватися концепції важливих проблем. Тож її страви були про зустріч української кухні зі сходу та заходу. На закуску Лєра готувала борщ, але у вигляді картопляних кльоциків із еспумою огірка. На основну страву надихалася спогадами із Карпат: гриби, топінамбур, м’ясо. А от на десерт — київський торт у власній інтерпретації.

Саме вона і стала переможницею дванадцятого сезону "МастерШеф-12". Валерія викладала бальні танці для дітей, зараз обожнює займатись стретчінгом та танцями на підборах. До повномасштабної війни з подругою займались модельним бізнесом та організацією конкурсів краси. На участь в проєкті надихнула подруга, котра захоплювалась її кулінарним талантом.

"Це був складний сезон, ми покладали на вас велику відповідальність. Ви зробили незабутнє весілля азовців, гідно віддали шану подвигів українських залізничників. Навіть попри вибухи російських ракет над головами, ви шукали продукти для маленьких пластунів. І все це ви робили єдиною командою 12-го сезону", — прокоментували судді.

Судді телешоу "МастерШеф-12". Фото: СТБ

Нагадаємо, раніше ми писали, відомий український телеведучий втік за кордон. Також ми розповідали, що Леся Нікітюк стала ведучою шоу, в якому розпочала свою кар'єру.