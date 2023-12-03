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Леся Нікітюк стала ведучою шоу, в якому розпочала свою кар'єру

3 грудня 2023 12:21
- Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Леся Нікітюк стала ведучою шоу, в якому розпочала свою кар'єру
Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: соцмережі Лесі Нікітюк
- Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська зірка Леся Нікітюк сіла в крісло на шоу "Розсміши коміка". 10 років тому вона прийшла в це телешоу, як учасниця, а тепер стала його обличчям. 

Про це телеведуча розповіла в своєму Instagram. 

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Леся Нікітюк поділилась новиною, що тепер вона одна з ведучих популярного українського шоу "Розсміши коміка". Вона сказала, що не може в це повірити, адже ця телепрограма і стала першою сходинкою в її кар'єрі на телебаченні.

Зірка 10 років тому прийшла на "Розсміши коміка" з подругою, бо хотіла виступати на сцені та смішити людей. Вони не розраховували навіть виграти. Тоді Леся Нікітюк і не здогадувалась, що витягла золотий квиток. 

"Якби мені хтось тоді сказав, що ми виграємо, що саме після цього шоу мене почнуть запрошувати на різні проєкти, а грошовий виграш нам вручатиме майбутній Президент України… Я б втратила свідомість ще перед виходом на сцену. Клянусь", — поділилась спогадами зірка.

Тепер Леся Нікітюк мріє, що з її усмішки або сміху в когось з учасників розпочнеться успішна кар'єра. 

Нагадаємо, що нещодавно українська акторка та зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич розповіла, що вона вагітна. 

Раніше зірку шоу "Танцюють всі!" Тетяну Денисову, яка після повномасштабного вторгнення з’явилася на російському телебаченні, помітили у Німеччині.

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